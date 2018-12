Målinger: Solberg & Co. i trøbbel før regjeringsforhandlinger

Verken Venstre eller KrF opplever noen fremgang på meningsmålingene i desember, som gir klart rødgrønt flertall fordi Rødt er over sperregrensen.

Statsminister Erna Solberg (H) er bare en tøff forhandlingsrunde unna å få til den ikke-sosialistiske samlingen hun i mange år har drømt om.

Men oppslutningen til de fire partiene som over nyttår setter seg ned for å forhandle om en flertallsregjering, gir liten grunn til jubel.

Både Venstre og KrF ligger godt under sperregrensen, Fremskrittspartiet får ett av sine svakeste tall i 2018 og Høyre har falt de siste tre månedene.

Oppsummert viser nettstedet pollofpolls ' gjennomsnitt av nasjonale målinger for desember at Solbergs fire partier ville fått 75 mandater om det var valg i dag.

Les også: Helt skandaløst at mange nå ender på sosialhjelp

Rødgrønn medvind

De rødgrønne partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt, ville til sammenligning fått 94 mandater.

Men også uten MDG og Rødt ville Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre hatt flertall sammen med Senterpartiet og SV, riktignok bare med knappest mulig margin og 85 mandater.

Ap får støtte fra 27,7 prosent av velgerne i desember. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med november, men likevel et høyt tall holdt opp mot 2018 for øvrig. Både Sp og SV går noe fram i desember, til henholdsvis 11,4 og 7,0 prosents oppslutning.

Rødt har gjennom året vippet over og under sperregrensen og er en x-faktor på rødgrønn side. I desember er partiet med 4,1 prosents velgerstøtte igjen over grensen.

For MDG har ikke 2018 bydd på noen opptur i oppslutning. Partiet får støtte fra 3,0 prosent av velgerne i desember og har ikke vært over sperregrensen siden august i fjor.

Les også: Erna Solberg stenger Facebook-veggen sin

Tungt i sentrum

For både Venstre og KrF er bildet dystert før de to sentrumspartiene skal i forhandlinger om en flertallsregjering.

Venstre får støtte fra 3,6 prosent av velgerne og har ikke vært over sperregrensen siden juni i år. Tall over 4 prosent i månedene etter at partiet gikk inn i regjeringen i januar har blitt etterfulgt av en lang rekke svakere meningsmålinger i høst.

Med 3,6 prosents oppslutning får KrF i desember sin nest svakeste snittmåling på mange år. Bare i september i år gjorde partiet det svakere, med 3,5 poeng. Desembertallet betyr dessuten at KrF for tredje gang i år faller under sperregrensen.

Høyre har tidligere i år holdt stand på målingene, men nå peker pilene nedover også for landet nest største parti. Høyre får støtte fra 25,0 prosent av velgerne og faller for tredje måned på rad. Tallet er det svakeste siden september i fjor og nøyaktig likt partiets valgresultat.

Frp får støtte fra 13,0 prosent av velgerne i desember. Det er en fremgang på 0,2 prosentpoeng siden november, men samtidig partiets nest svakeste tall i 2018.