– Mattis' avgang kan være dårlig nytt for Norge

«Skremmende» og «trist» sier amerikanske politikere etter nyheten om at Jim Mattis trekker seg. Forsvarsministerens avgang kan også være dårlig nytt for Norge.

Mattis, kanskje den mest respekterte utenrikspolitiske tjenestemannen i Donald Trumps regjering, trekker seg etter to turbulente år der han har forsøkt å slukke branner etter presidentens knallharde politiske utspill og til dels skiftende meninger.

Nyheten vekker stor uro både blant Trumps støttespillere og motstandere, som så på den pensjonerte generalen som en viktig erfaren stemme i øret til en president som da han ble innsatt verken hadde utenrikspolitisk erfaring eller tjenestegjort i militæret.

Avgangen kan også skape usikkerhet internasjonalt, mener eksperter, som blant annet trekker fram Mattis' støtte til forsvarsalliansen NATO og annet sikkerhetspolitisk samarbeid.

– USA er viktig for NATO og viktig for Norge. Trump har sådd tvil om dette engasjementet, mens Mattis har bidratt til å redusere usikkerheten om det, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup til NTB.

– Kan være dårlig nytt

Han og flere andre uttrykker særlig bekymring over det Mattis skrev i avskjedsbrevet han leverte til Trump torsdag.

Der listet han opp flere punkter han mener er sentrale for å ivareta USA internasjonale interesser, deriblant viktigheten av å bygge opp et nettverk av allierte, før han avslutningsvis skrev at presidenten «har rett til å ha en forsvarsminister som har et mer samsvarende syn på disse tingene».

– Hvis presidenten ikke legger vekt på det, er det dårlig nytt for Norge. Det blir mer usikkerhet. Det blir økt usikkerhet om NATO, økt usikkerhet om USAs engasjement overfor Europa, og kanskje økt risiko for ustabilitet, sier Sverdrup.

Han får støtte fra forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

– Mattis har vel blitt oppfattet som, blant annet i vår egen regjering, en garantist for at alt Trump har sagt og gjort med tanke på forholdet til USA allianser i praksis ikke har så stor betydning som Trumps retorikk ville tilsi. Derfor er dette bekymringsfullt for USAs allierte, og ikke minst Europa, sier han til Dagens Næringsliv.

– Skremmende

I USA var reaksjonene sterke både fra republikanere og demokrater i Kongressen.

– Dette er skremmende, tvitret Mark Warner, demokrat og nestleder i Senatets etterretningskomité.

– Forsvarsminister Mattis har vært en stabilitetens øy midt i Trump-regjeringens kaos, skrev han videre.

– Leste nettopp Mattis' avskjedsbrev. Det gjør det veldig tydelig at vi er på vei inn i en rekke med alvorlige politiske feilbeslutninger som vil sette vår nasjons sikkerhet og våre allianser i fare, og styrke våre fiender, tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio.

– Dette kaoset, både internasjonalt og innenlands, setter USA i fare og må slutte umiddelbart, tvitret Ohios republikanske guvernør John Kasich.

Den siste «voksne»

Mattis var en av flere tunge militærveteraner og forretningsmenn Trump utnevnte til nøkkelposisjoner da han uten utenriks- eller forsvarspolitisk erfaring ble innsatt som «commander in chief» i 2017.

Sammen med den pensjonerte generalen John Kelly (avtroppende stabssjef i Det hvite hus) og næringslivsveteran Rex Tillerson (tidligere utenriksminister) dannet Mattis det som i Washington har blitt betegnet som «tilregnelighetens trekløver» eller «aksen av voksne», skriver nyhetsbyrået AP i en analyse.

– I fjor, under en spesielt hektisk del av Trumps presidentperiode, sa en høytstående republikansk senator at det var tre menn som voktet landet mot kaos. Om noen få uker, er alle borte, skriver de.