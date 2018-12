Corbyn nekter for å ha kalt May «dum kvinne»

Labour-leder Jeremy Corbyn havnet i trøbbel etter at han angivelig kalte statsminister Theresa May «en dum kvinne» under en spørretime i Underhuset.

Det gikk hardt for seg da Corbyn og May diskuterte brexitavtalen under spørretimen i Underhuset onsdag, der Corbyn gikk til angrep på Mays utsatte brexitavstemming.

Etter å ha anklaget statsministeren for å lede landet mot en nasjonal krise, svarte May med en vits om Corbyns mislykkede forsøk på å kreve mistillit mot henne.

Corbyn mumlet deretter tilsynelatende ordene «en dum kvinne» i retning av Theresa May, og videoen av kommentaren spredte seg raskt på sosiale medier.

Leser på leppene

Etterpå utspilte det seg en opphetet ordkrig der konservative parlamentsmedlemmer ropte at Labour-lederen hadde opptrådt respektløst.

Corbyn nekter for beskyldningene og hevder at han sa «dumme folk». Samtidig har TV-kanalen Sky News snakket med eksperter på leppelesing – og de mener Labour-lederen må ha sagt «kvinne», ikke «folk».

Statsminister Theresa May svarte følgende da hun ble spurt om den angivelige uttalelsen:

– Jeg tror alle i denne forsamlingen, spesielt i det hundrede året hvor kvinner har stemmerett, bør oppmuntre kvinner til å ta plass i forsamlingen og derfor bør bruke riktig språk når de refererer til kvinnelige medlemmer.

Mer leppelesing

Lederen for Underhuset, John Bercow, sa han ikke fikk med seg hendelsen. Men dersom Corbyn faktisk kalte May for en dum kvinne, kan han måtte beklage i Underhuset.

Bercow har selv tidligere blitt anklaget for å mobbe og bruke upassende språk mot et annet parlamentsmedlem, og understreket at han ville se på videobevisene og søke profesjonell rådgivning for å se om anklagene mot Corbyn stemmer.

Etter å ha snakket med eksperter på leppelesing, konkluderte Bercow med at det ikke er mulig å vite sikkert hva Corbyn sa.

