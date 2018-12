Dansk sosialdemokrat: – Det er vilt. Det er sensur av dansk kultur

En farget forsker reagerte på en tradisjonell sang om «en ung, blond pige» på Handelshøjskolen CBS. Det har utløst kulturdebatt i Danmark.

– Carl Nielsen er innbegrepet av Danmark og vår kultur. Høyskolen har åpenbart gitt en unnskyldning for å synge våre egne sanger. Det er et vilt skred. Det er sensur av dansk kultur.

Det skriver lederen av de danske Socialdemokraterne, Mette Fredriksen, på sin facebookside etter en spesiell hendelse på handelshøyskolen CBS.

Det hun viser til er en sak som er oppstått etter at den for danskene svært så tradisjonelle sangen «Den danske sang er en ung blond pige» ble sunget en morgen på et intern møte i CBS.

Da følte en kvinnelig, farget forsker seg krenket og ikke-inkludert, forteller Kristeligt Dagblad.

Leder roste henne



Allsangen av Kai Hoffmann og Carl Nielsens sang førte til at ledelsen ved CBS ga henne en unnskyldning og lovet at sangen ikke skulle synges igjen, noe Mette Fredriksen og andre reagerer på.

Gruppeleder Mads Mordhorst framførte unnskyldningen.

– Personlig tok jeg kontakt med henne, støttet henne og roste henne for motet hun viste som postdoc å reagere i en forsamling av professorer og andre høyere i hierarkiet, forteller Mordhorst til Kristeligt Dagblad.

Hva med menn og mørke kvinner?



Professor emeritus Ole Thyssen ved CBS var blant dem som var til stede under syngingen av sang nummer 162 i den danske Højskolesangbogen.

– Jeg må si jeg syns dette var en overreaksjon. Den var, unnskyld uttrykket, helt uti hampen. Men de nye prinsipper er jo at hvis man subjektivt føler seg krenket, så er man krenket. Det åpner for at det ikke er noen ende på hva som kan være en krenkelse, sier Thyssen.

– Det er en sang, som både menn og mørkhårede kvinner synger med på. Hva består det krenkende i? spør Kristeligt Dagblad.



– Sangen fokuserer på idéen om det homogene Danmark, og det skal vi kunne problematisere. Sangen skal ikke fjernes, men når den synges, skal det gjøres oppmerksom på, at den er uttrykk for en periode da vi hadde et homogent Danmark, svarer Mads Mordhorst.