Kaller EUs forbud mot engangsplast en julegave

– Miljøministeren bør forby all unødvendig engangsplast, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

EU har nå banket igjennom det varslede forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast.

Det opplyser EUs østerrikske formannskap onsdag morgen.

Forliket kom på plass etter et mer en tolv timer langt forhandlingsmøte mellom EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommisjonen.

Avtalen må nå formelt godkjennes. Så trer forbudet i kraft om to år. Også Norge vil etter alle solemerker bli bundet av de nye reglene.

Formålet er å bli kvitt plastartiklene som skaper mest forsøpling i strandkanten i Europa.

– Vi har alle hørt advarselen om at målt i vekt vil det være mer plast enn fisk i havene innen 2050 hvis vi fortsetter å dumpe plast i havene i samme omfang som i dag. Vi kan ikke la det skje, sier Østerrikes miljøvernminister Elisabeth Köstinger.

På forbudslisten står:

* plastbestikk

* plasttallerkener

* plastkopper

* sugerør av plast

* visse typer matbeholdere av plast

* visse typer drikkebeholdere av plast

* bomullspinner av plast

EU-kommisjonen jubler over forliket.

– Når vi har en situasjon der du bærer fisken hjem i en plastpose det ene året, og så bærer plastposen hjem i fisken det neste, så er det klart at vi må jobbe hardt og jobbe raskt, sier EUs miljøkommissær Karmenu Vella.

– Julegave til miljøet

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo gleder seg over EUs plastvedtak og sier det er svært gode nyheter for miljøet.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Verden drukner i stadig mer plast, og det haster å gjøre noe. Hvert eneste minutt havner om lag 15 tonn plast i havet. Derfor er dette EU-vedtaket årets julegave til miljøet, sier Berg.

Hun mener at verden nå trenger at Norge går foran som et godt eksempel.

– Regjeringen og Elvestuen bør ikke vente på byråkratene i Brussel, og Norge bør gå lengre. Miljøministeren bør forby all unødvendig engangsplast i f.eks. q-tips, småposer, sugerør og engangskopper, slik de allerede har gjort Frankrike. I Oslo kommune gjør vi dette allerede fra neste år, sier hun.'

SV-forslag

Også SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er fornøyd med det nye vedtaket.

– Det er kjempebra at EU vedtar forbud mot engangsplast i en rekke produkt. Nå må regjeringen sørge for at Norge også kaster ut engangsplasten og innfører forbud i en rekke produkt, sier han.

– SV kommer til å reise forslag om dette over jul i Stortinget, sier Haltbrekken.