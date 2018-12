I FN kjemper Norge mot fossilsubsidier. Hjemme freder Venstre oljeselskapenes leterefusjonsordning

På FNs klimatoppmøte i Katowice frontet Sveinung Rotevatn (V) Norge kampen mot fossilsubsidier. I Stortinget onsdag freder Venstre statens milliardutbetalinger til oljeselskaper.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): Fossilsubsider er en av de store driverne for klimautslipp, noe det gjelder å få has på.

Det var budskapet da Norge deltok på et møte i nettverket for å reformere fossilsubsidier på FNs klimatoppmøte i Katowice 11. desember, kalt Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform.

– Verden bruker 400 milliarder dollar på subsidier til fossil energi. Disse subsidiene tar oss i motsatt retning. La oss sammenlikne: Her diskuterer vi å øke klimafinansieringen til 100 millarder dollar. Og så subsidieres det motsatte med det firedoble!

Slik innledet den finske ministeren Kimmo Tiilikainen seminaret subsidiemotstanderne avholdt 11. desember.

Der representerte Venstres statssekretær Sveinung Rotevatn Norge.

– Fossilsubsidier er subsidier for å fremme klimaendringer, slo han fast.

Men i Stortinget i dag vil Rotevatns parti stemme ned forslag fra SV og Rødt om å avvikle, eller i det minste utrede framtida for en spesiell ordning som skal fremme økt letevirksomhet etter petroleum på norsk sokkel:

Leterefusjonsordningen.

Den norske statkassa betaler rett og slett ut 78 prosent av utgiftene til letevirksomhet til oljeselskaper som ikke har overskudd.

På ti år er 90 milliarder statlige kroner delt ut til oljeselskaper har med å lete på norsk sokkel.



I 2017 utbetalte staten 3,3 millliarder til oljeselskapene, mot 7,7 i 2016.

Begrunnelsen for denne leterefusjonsordningen er at oljeselskapene betaler så høy skatt som 78 prosent av overskudd. Da er det rimelig at de får betalt av fellesskapets kasse i perioder de ikke har inntekter å trekke utgiftene fra.

Venstre er skeptisk



– Du representerer jo en regjering som deler ut 78 prosent av av letekostnadene til oljeselskapene. Hvordan rimer det med motstanden mot subsidier til fossil energi, som Norge er med på å fronte her i Katowice? spurte ABC Nyheter etter Rotevatns opptreden.

– I Norge er det jo slik at du har mulighet til å trekke fra utgifter på skatten tilsvarende skatten du skal betale på det du tjener. Fordi oljeselskaper har så høy skatt, har de så gode muligheter til å avskrive investeringer og tap, innleder Rotevatn.

I en uttalelse fra landsmøtet i april, uttrykker Venstre skepsis til leterefusjonsordningen.

– Leterefusjonsordningen er spesiell for oljeselskapene, slik at også mindre selskap skal få muligheten til å konkurrere med de større. Men det pågår en diskusjon om dette er for gunstige skatteregler. Venstre har ment ordningen er for gunstig og vil endre den, mens andre er uenige i det. Dette blir sikkert en pågående diskusjon framover, sier Rotevatn, som til daglig er Ola Elvestuens høyre hånd i Klima- og miljødepartementet.

Venstre ser ikke som subsidie



Verden bidrar med 400 milliarder dollar i fossilsubsidier ifølge fossilsubsideseminaret Norge var med på å arrangere.

– Da inngår vel beløpene oljeselskapene får av den norske stat i den summen?

– Det er ikke gitt. Det er en faglig diskusjon om det norske systemet er å betrakte som subsidier. Når en direktesubsidier bensin, som mange land gjør, er det opplagt oljesubsidier, og ekstremt skadelig, svarer statssekretæren.

– Mener Venstre som parti at leterefusjonsordningen er å betrakte som subsidier av oljeselskapene

– Jeg tror ikke vi har brukt det ordet. Det vi mener, er at staten i for stor grad tar risiko på vegne av oljeselskapene, sier Rotevatn.

Venstre stemmer mot



Når Stortinget på sin siste dag før jul 19.desember behandler statsbudsjettet, har SV i sitt alternative budsjett slått fast at leterefusjonsordningen skal avvikles.

Det vil ikke Venstre være med på.

Partiet er heller ikke med på et mildere forslag fra Rødt, om å utrede skatteordningene, inkludert leterefusjonsordningen.

Det bekrefter Venstres sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Guri Mely overfor NTB:

– Vi kommer ikke til å støtte dette. Vi sitter jo i regjeringen og støtter generelt ikke forslag som ber regjeringen om å gjøre noe, gjør hun klart.

I forslaget fra Rødt, som skal behandles i Stortinget onsdag, heter det at «Stortinget ber regjeringen utrede dagens petroleumsskattesystem, inkludert leterefusjonsordningen», refererer NTB.