Corbyn fremmer mistillitsforslag mot May

Labours partileder Jeremy Corbyn har fremmet forslag om mistillit mot statsminister Theresa May, men resultatet blir ikke bindende.

Corbyns handling omtales i all hovedsak som symbolsk. Forslaget om å holde en avstemning om mistillit ble lagt fram etter at May kunngjorde at Parlamentet ikke vil stemme over brexit-avtalen før i uke tre neste år.

Dersom Corbyns forslag får flertall i Parlamentet, vil det kunne øke presset på statsminister May ytterligere. Men til forskjell fra en mistillitsavstemning mot regjeringen, innebærer en slik avstemning om statsministeren ikke noen mulighet for at regjeringen felles.

Akuelt: May varsler brexit-avstemning i uke 3

Avstemningen om brexit-avtalen skulle egentlig ha funnet sted i forrige uke, men ble utsatt i ellevte time da May innså at et stort flertall i Underhuset lå an til å stemme mot brexitavtalen som hun har forhandlet fram med EU.