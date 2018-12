May lover brexitoppgjør i januar

Storbritannias statsminister Theresa May vil holde avstemningen om brexitavtalen i uke tre. Labours partileder Jeremy Corbyn beskylder henne for kynisk spill.

– Vi må gjøre vår plikt og bli ferdig med denne jobben, sa May da hun møtte i Underhuset mandag ettermiddag for å oppdatere de folkevalgte om brexit.

Ifølge henne har regjeringen nå besluttet at Underhuset skal gjenoppta debatten om brexitavtalen i uke to, og at de folkevalgte deretter skal få anledning til å stemme over avtalen i uke tre.

I mellomtida vil regjeringen fortsette diskusjonene med EU for å forsøke å få på plass nye innrømmelser om avtalens løsninger for Nord-Irland.

– Nasjonal krise

Corbyn beskylder på sin side statsministeren for å ha kastet Storbritannia ut i en «nasjonal krise».

– Statsministeren forsøker kynisk å øke tidspresset for å manøvrere Parlamentet i et valg mellom to uakseptable utfall: hennes avtale eller ingen avtale, sa Corbyn i sitt tilsvar til May.

Ifølge ham ville det ansvarlige ha vært å legge avtalen fram for avstemning umiddelbart, slik at Parlamentet kan si nei til den og komme seg videre til mer realistiske alternativer.

Men i stedet, tordnet Corbyn, har May kastet vekk dyrebar tid, uten å ha oppnådd noe som helst i diskusjonene med EU.

Mistillitsforslag

– Avtalen som ligger på bordet, er uakseptabel, sa Corbyn i Parlamentet.

– Dette er en konstitusjonell krise, og statsministeren er arkitekten bak den, hevdet han.

Labour-lederen fremmet også mistillitsforslag mot May. En avstemning over forslaget i Parlamentet vil imidlertid i hovedsak være symbolsk, og May er ikke nødt til å gå av hvis hun taper.

Ifølge Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP er Mays brexit-avtale allerede død.

– Vi trodde statsministeren hadde nådd bunnen. Men hun fortsetter å grave, sa han mandag.

Aktuelt: May: – En ny folkeavstemning vil gjøre uopprettelig skade

Ønsker innrømmelser

Avstemningen om avtalen skulle egentlig ha funnet sted i forrige uke, men ble utsatt i ellevte time da May innså at et stort flertall av de folkevalgte lå an til å stemme mot den.

I stedet gikk den britiske statsministeren tilbake til EU for å be om drahjelp derfra til å få brexitavtalen over målstreken.

Disse samtalene vil nå fortsette, ifølge May. Håpet er spesielt å få på plass nye avklaringer og forsikringer for å berolige britiske politikere om de kontroversielle løsningene for Nord-Irland som er innbakt i avtalen.

– Diskusjoner med mine EU-partnere har vist at det er mulig å få på plass ytterligere avklaringer, sa May i innlegget i Underhuset.

Sier nei til ny folkeavstemning

EU-siden har derimot holdt kraftig igjen og sendt tydelige signaler til London om at rommet for nye innrømmelser er svært begrenset.

Samtidig er det tilsynelatende fullstendig i det blå hva som skal til for å vippe flertallet i Parlamentet i avtalens favør.

Den uavklarte situasjonen har fått diskusjonen til å gå høyt om andre løsninger, og kravet om en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen er voksende.

Men en slik løsning, advarer May, vil undergrave tilliten til demokratiet.

– En ny folkeavstemning vil gjøre uopprettelig skade på politikkens integritet. Den vil fortelle millioner som stolte på demokratiet, at systemet vårt ikke leverer, advarte hun mandag

