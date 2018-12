Regjeringssonderingene skal være avsluttet

Sonderingene mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF om en flertallsregjering skal være avsluttet, men må godkjennes i partiene.

– Vi er praktisk talt ferdige med sonderingene. Nå gjenstår forankring i alle de fire partiene, sier en kilde i en av forhandlingsdelegasjonene til Dagens Næringsliv.

En kilde tett på prosessen bekrefter overfor NTB at det «går mot slutten» i sonderingene.

Sonderingene startet 22. november etter at budsjettavtalen mellom de samme fire partiene var i havn på Stortinget. Planen nå er å innlede regjeringsforhandlinger etter jul.

KrF-vurdering onsdag

Fremskrittspartiet har innkalt til landsstyremøte tirsdag kveld «i anledning sonderingene mellom regjeringspartiene og KrF.» Partileder Siv Jensen vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av møtet.

Venstre hadde landsstyremøte for halvannen uke siden og trenger nå et siste klarsignal fra stortingsgruppen før formelle regjeringsforhandlinger kan innledes.

Det er under ett år siden Venstre gikk inn i regjeringen etter at Høyre og Fremskrittspartiet ble enige med sentrumspartiet om Jeløya-plattformen i januar i år. Høyre og Fremskrittspartiet hadde en samarbeidsavtale med Venstre og KrF i forrige stortingsperiode.

Etter en opprivende intern prosess, og mot partileder Knut Arild Hareides råd, besluttet KrF på et ekstraordinært landsmøte i høst å søke regjeringssamarbeid med Solberg-regjeringen. Partiets landsstyre og stortingsgruppe får etter planen resultatet av sonderingene inn for godkjenning onsdag denne uka, skriver Fædrelandsvennen.

– Ingen ultimatum

KrF-nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad går ikke lenger enn å si at man nå nærmer seg en konklusjon i sonderingene.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi trenger en avklaring før jul, og jeg begynner å få en følelse av hvor vi eventuelt skal lande, sier Ropstad til avisen.

Ropstad håper at KrF på onsdag kan komme fram til en endelig konklusjon om partiet skal gå i regjeringsforhandlinger eller ikke. Hva man hittil er blitt enige om i sonderingene, er imidlertid hemmelig.

Et mulig løfte om endring av abortloven er blitt sett på som avgjørende for at Ropstad gikk seirende ut av veivalgkampen på KrFs landsmøte i november. På spørsmål om det går mot endring av abortloven med KrF i regjering, svarer imidlertid Ropstad følgende:

– Vi stiller ingen ultimatum.

– Sannsynlig med regjering

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan sitter i en referansegruppe med medlemmer fra både rød, gul og blå side i partiet. Han vurderer sannsynligheten som stor for at KrF går i regjering på nyåret.

– Det blir nok noen tøffe tak, og ingen ting er på plass ennå, men jeg vil tro at totalopplevelsen peker mot regjering, sier Grøvan til avisen.