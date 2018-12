Politisk drama i Ungarn - opposisjonspolitikere prøver å trenge seg inn i TV-studio

Ungarske opposisjonspolitikere filmer selv liv sitt forsøk på å trenge seg inn i TV-studio: – Som parlamentarikere har vi rett til fri adgang til all offentlig eiendom!

Rundt klokka 14 mandag prøvde ungarske parlamentarikere og EU-parlamentariekre å forsere vaktene og komme seg inn i Studio 4 hos allmennkringkasteren MTVA.

– Hva er det dere vokter? En løgnfabrikk! Vi folkevalgte har rett til fri adgang til enhver offentlig eiendom, kom det fra parlamentarikerne under forsøket på å komme inn og få oppfylt sitt krav om å lese opp en erklæring.

Utenfor har titusener demonstrert de siste dagene.Ungarske politikere har klatret over gjerdet og kommet seg inn i TV-huset til den statlige allmenkringkasteren MTVA, med krav om å få få lese opp sin fempunkts-erklæring om den pågående, dramatiske striden i landet.

Titusener har protestert i gatene i dag etter dag mot endringer i arbeidslivslovverket, og marsjert mot TV-huset som anklages for å være ensidig regjeringsvennlig.

I går kveld trengte opposisjonelle politikere seg inn i TV-huset. En av dem ble anmeldt av TV-selskapet, mens opp mot tolv på fredelig vis kom seg inn i et rom.

Der skriver parlamentarikere nå mediehistorie idet de selv kringkaster sitt budskap via facebook - i et mediehus. Dekningen over mobil har rundt 12.000 seere som følger med.



ABC Nyheter har selv sett sendingen til EU-parlamentariker István Ujhelyi, som representerer sosialdemokratene. Han forteller at han er sliten i armen, etter å ha holdt opp mobilkameraet siden klokka 4 i morges.



Politikerne påberoper seg immunitet, slik at sikkerhetsvaktene ikke har lov til å røre dem.



Krever å få komme på lufta



Her rapporterer politikerne time etter time, de intervjuer hverandre og retter anklager mot myndighetene, statsminister Viktor Orbán og hans regjeringsparti Fidesz.

Politikerne får så langt holde på, med en flokk bevæpnede sikkerhetsvakter som passer på at de ikke får trenge seg inn i studio.

MTVA skriver i en pressemelding mandag at de anerkjenner parlamentarikeres rett til å oppsøke selskapet, men slår fast at denne retten ikke omfatter rett til å forstyrre arbeidet eller gripe inn i redigeringen.

– Det er uttilatelig at politikere vil tvinge seg til å påvirke redigering, skriver Balázs Hidvéghi på vegne av regjeringspartiet Fidesz i en uttalelse.

Opposisjonen er for en gangs skyld samlet, noe som blant annet fører til at det ytre høyre-partiet Jobbiks nestleder er vikar for den sosialdemokratiske mobilen for å holde sendingen i gang.

Video: Rundt 10.000 mennesker fylte gatene i en av Ungarns største demonstrasjoner.

Voldsomme protester mot «slavelov»

Det er endringer av arbeidsmiljøoven som regjeringspartiene kjører gjennom, med stor utvidelse av retten arbeidsgivere har til å pålegge overtid, som har utløst raseriet.

Loven har fått tilnavnet «slaveloven».

De fem punktene i uttalelsen dreier seg om øyeblikkelig opphevelse av «slaveloven», og avvisning av at politifolk skal jobbe mer overtid enn EUs lovverk tillater. I tillegg krever de et uavhengig rettsvesen, tilslutning til EUs juridiske samarbeid og uavhengige medier.