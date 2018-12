Black Box-striden: – Et udemokratisk angrep på ytringsfriheten

– Å bruke statens makt for å kutte støtten på noe man ikke liker er feil, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Øvstegård.

SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Øvstegård reagerer sterkt på Frps stortingspolitiker Christian Tybring-Gjeddes uttalelser i Dagsavisen lørdag, hvor Frp-representanten ønsker å stanse støtten til Black Box-teateret.

– Jeg har fulgt diskusjonen en stund, og når det nå kommer opp på stortingsnivå føler jeg det er på tide å si ifra. Det er på tide han får høre det, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Til Dagsavisen lørdag sa Tybring-Gjedde blant annet dette:

– Ytringsfrihet er ikke betinget av offentlig støtte. I så fall vil det være mange uttrykk som kan hevde å bli utsatt for sensur. Bevilgninger over offentlige budsjetter dreier seg om prioriteringer. Med bakgrunn i dette mener Oslo Frp at Black Box teaters spredning og legitimering av potensielt farlige konspirasjonsteorier ikke kvalifiserer til økonomisk støtte over offentlige budsjetter, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Angrep

– Å foreslå å kutte noe fordi man ikke liker innholdet er et udemokratisk angrep på ytringsfriheten, slår han fast.

Bakgrunnen er den omstridte forestillingen «Ways of Seeing», som omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i presentasjonen.

Også offentlige personer som blant andre investor Christen Sveaas, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, investor Jan Haudemann Andersen og investor Øystein Stray Spetalen har fått filmet sine hus i smug.

– Er det greit å filme offentlige personer hjem i smug, og bruke det i en teaterforestilling?

– Man kan hevde at dette er ugreit, og være uenig i filmingen. Men å foreslå å strupe statsstøtten er å ta den for langt. Kunst og kultur er frie ytringer, og ved å kutte støtten, begrenser man frie ytringer, sier Øvstegård.

Christian Tybring-Gjedde reagerer på Øvstegårds argumentasjon.

– Freddy Øvstegård prøver seg med skyggeargumentasjon. Saken dreier seg ikke om å kutte støtte til «noe man ikke liker». Det dreier seg om å si nei til å bruke offentlige midler til å spre konspirasjonsteorier og hat, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Ble trukket

Øvstegård trekker en sammenlikning til utstillingen på 22. juli senteret, hvor Facebookinnlegg fra Frps Sylvi Listhaug var en del av utstillingen, og hvor hun sterkt kritiserte dette, og sammenhengen hun ble satt i.

– Resultatet av den kritikken var at disse tekstmeldingene ble trukket fra utstillingen. Vi har sett en tendens i Frp at de ønsker å begrense frie institusjoners frihet til å bestemme innhold og metode. Det er dypt bekymringsfullt. Vi har et regjeringsparti som går til angrep på ytringsfriheten, sier han.

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no