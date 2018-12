Frp-topp Jon Helgheim blir kalt rasist av lokalpolitiker

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) får tilsendt meldinger der han beskyldes for å være rasist av lokalpolitikeren Eirik Nilsen (SV).

Det skjer etter at Helgheim ifølge Nilsen skal ha uttrykt støtte for organisasjonene som sto bak demonstrasjonen mot FNs migrasjonspakt utenfor Stortinget 7. desember.

Helgheim har bekreftet til VG at han skulle holde appell ved demonstrasjonen, men måtte melde avbud.

«Du er et svin. Og et utyske av en rasist», skriver Nilsen i en Facebook-melding til Helgheim.

Etter at Helgheim svarer at det er «trist at en mann i din alder ikke har lært noe om grunnleggende folkeskikk» svarer Nilsen at han heller vil ha «litt ufin oppførsel, enn å være en jævla rasist, og en som støtter nazimarsjer.»

Videre skriver Nilsen at han sidestiller Helgeim med Adolf Hitler, og at Helgheim har null verdi som menneske.

Nilsen er valgt inn i SVs lokallag i Sør-Varanger. Under Kirkenesdagene i 2016 mottok han Rallarprisen, som deles ut hvert år til mennesker som har «markert seg med entusiasme, dugnadsånd og stå-på-vilje».

Til iFinnmark skriver lokalpolitikeren at det rant over for ham etter at Helgheim sendte ut det han tolker som «lykkehilsninger» til de som har demonstrert mot migrasjonspakten.

Han sier om demonstrasjonen at den «ble for øvrig arrangert av personer, med tilknytning til NDL og EDL. Sterke nazistiske sympatier/holdninger.».

– Det er ikke noe hyggelig. Jeg tar det ikke så tungt, men det er fryktelig ufint og dårlig oppførsel. Folk bør tenke seg over hva de sier til de man er uenig med, sier Helgheim til avisa om meldingene.