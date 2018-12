Øystater truer med veto i klimaforhandlingene

En gruppe små øystater og land som er spesielt sårbare for klimaendringer, truer med veto i klimaforhandlingene i Polen hvis ikke kravene deres blir oppfylt.

Maldivenes tidligere president Mohamed Nasheed uttalte fredag at utkastet til avtale som nå sirkulerer i møterommene i Katowice, ikke gjenspeiler virkeligheten landene som ligger i frontlinjen for klimaendringene står overfor.

– Vi er svært lite fornøyd med den retningen samtalene går, sier Nasheed, og peker på at partene ikke er villige til å forplikte seg til et mål om hindre oppvarming ut over 1,5 grader.

Den tidligere presidenten advarer om at alliansen av små øystater, som han representerer, vil gjøre opprør mot «utslettelse».

– Hvis nødvendig gjør vi opprør mot forhandlingene, sier han. Han sier gruppen ikke vil forlate forhandlingsbordet, men heller legge ned veto.