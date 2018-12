Budsjett med en dråpe rødt

En Slask på Rådhuset: I går fikk Oslo et budsjett, større enn noensinne. De blå fikk kjefte litt. Og de røde fikk sine små og store seire.

Sånn her lages et Oslo-budsjett: Først gjøres et veldig grundig arbeid i alle bydelene og etatene i kommunen. Så krangler byrådsavdelingene seg i mellom om hvem som har de beste prosjektene. Så skjærer byrådslederen og finansbyråden gjennom, og bestemmer hva som skal være Byrådets Forslag Til Budsjett. Det ble lagt fram i slutten av september.

Men byrådet består av Ap, MDG og SV. De har ikke flertall i bystyret aleine, de trenger å bli enige med Rødt, for å få et reint flertall. Så lenge de blir enige med de ytterste på rød fløy, så trenger ikke de rødgrønne å bry seg et døyt om hva høyresida og sentrum i Oslopolitikken mener det skal brukes penger på.

I forrige uke ble byrådspartiene endelig enig med Rødt. Tirsdag la de fram resultatet i avisa. Og onsdag stemte de det gjennom i Oslo bystyre. Byrådets budsjett, med en liten dråpe Rødt: Litt mer til bydelene. Litt mer til universell utforming. Litt mer til barnehagene. Og noen millioner til slutt, til støtte for gode og snille prosjekter som Rødt liker.

Dermed skulle alt være i orden. Og onsdagens maratondebatt var herved bare et fesjå. Hvor alle politikere i alle komiteer i Oslo bystyre skulle få vise fram hva de er opptatt av, hva de er sinte på og hvilke artige anekdoter de har på lager, til glede for dem selv og til ergrelse for en fire-fem journalister på pressebenken.

– Du trenger ikke gestikulere, Raymond. Det er en hersketeknikk du bruker altfor ofte. Og som jeg ikke setter pris på, sa Erik Lunde. KrFs mann i Oslos bystyre er ikke vanligvis en sint mann. Men han ville diskutere Jobben. En av de store kranglene i forbindelse med årets Oslo-budsjett har nemlig vært om Frelsesarmeens søppelplukkeprosjekt. Rusavhengige kan gå til Frelsesarmeen for å få seg jobb, for eksempel å plukke søppel i gatene. I budsjettet kuttet byrådet Jobben med fem millioner kroner sammenliknet med i fjor.

Raymond Johansen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyresida, og da særlig KrFs Erik Lunde, er sinte på kuttet. Og det var i en ordveksling om nettopp det at byrådsleder Raymond Johnansen gjorde en avvisende håndbvegelse, av en hersketeknisk type. Akkurat hersketeknikker har jo KrF ganske mye erfaring med denne høsten, så vi får stole på Lunde her.

Byrådspartiene mener dette ikke egentlig er et kutt, fordi byrådet egentlig har lagt fram omtrent det samme som de la fram i fjor. Men, som nevnt i starten denne saken, det skal jo et bystyreflertall til for å få et budsjett. Og det skulle det også i fjor. Så kutt er kutt, sjøl om byrådet ikke synes det er det.

Høyresida er provosert, trist og lei seg. I hvert fall Høyres Ola Kvisgaard, til tross for at resultatet av høsten er at Jobben får nøyaktig like mye penger som i fjor. Du skjønner, da Jobben skulle kuttes kom helseministeren på banen og slang tre millioner på bordet. Og etter forhandlinger med Rødt fikk de en million til fra kommunen også.

Men bystyret lar ikke en sånn liten tilfeldighet komme i veien for en god krangel. Dermed handlet halve bystyremøtet denne uka om en institusjon som ender med like mye penger som før.

Samme diskusjon har de om Valle Hovin. Ishallen. Høyresida vil gjerne at noen titalls lengdeløpsskøytere skal få tak over hallen som en gang har vært åsted for verdensrekorder og gigantkonserter, men nå bare er Intility Stadions langt mindre imponerende nabo. De som er glad i skøyter, men ikke liker avfallsstoffene fra flyvende kanadagjess, vil gjerne ha hall. Men dem er det kanskje ikke mange nok av?

I hvert fall vil høyresida ha tak, mens byrådet ikke synes vi har penger til det.

Ellers er det ikke veldig mye kutt i bystyrets vedtatte budsjett. Etter innblandinga fra Rødt vedtar de nå å kutte 250.000 symbolske kroner i (den lett høyreorienterte) konferansen Oslo Freedom Forum, liksom.

Høyre derimot, vil kutte i pensjonsordningene. (Pass opp for sinte fagforeningsfolk!) De vil kutte med ostehøvel. Og lekrest av alt, de skal gjøre noe så stilig som «å reperiodisere premieavviksfondet». Kort sagt betyr det å sette av mindre penger til pensjon. Men dæven så fint det låter! Ja, så vil de privatisere søpla igjen, som Dagsavisen skreiv om i går.

Alt dette fordi de vil bli kvitt eiendomsskatten.

Alle veier fører til Rom, påstås det.

I Oslo bystyre fører de aller fleste veistubber, små og store, med og uten rød asfalt, parkeringsplasser og utekontorplasser, med fargede prikker, med bysykkelstativer, med urban gårsdrift eller bie-fangere, eller for den saks skyld med utekonserter til ære for miljøhovedstadsåret, til eiendomsskatt.

Alt handler om eiendomsskatt. Unntatt eiendomsskatt. Det handler om valget 2019. Pluss å ha råd til velferd, da. Sånt småtteri.

Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no