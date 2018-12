Støre har ikke vært på noen komitémøter de to siste årene

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har hatt 30 møter så langt i år, men Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke vært på et eneste møte, melder TV 2.

I 2016 deltok Støre på fire av 37 møter, mens han i 2017 ikke møtte opp i ett eneste av de 30 komitémøtene, ifølge en kartlegging fra TV 2.

Da TV 2 sist kartla oppmøtet i komiteene i 2015 viste det seg at Støre ikke hadde deltatt på noen møter i utenriks- og forsvarskomiteen høsten 2014. Han lovte da at han skulle komme på flere møter.

– Jeg kommer til å delta mer i dette arbeidet fremover, men i mitt første halvår som parlamentarisk leder har det vært viktig for meg å konsentrere meg om å komme meg inn i den jobben fullt og helt, sa Støre den gang.

Nesten fire år senere viser kartleggingen for året at Støre fortsatt ikke prioriterer å møte opp i komiteen.

– Vi er fem medlemmer fra Arbeiderpartiet i komiteen. Jeg er partileder og det er ikke vanlig at partilederen går på de møtene. Arbeiderpartiet er godt representert, jeg vet hva vi snakker om og vi avklarer våre posisjoner, sier Støre til TV 2.

Støre mener han ikke har brutt løftet fra 2015.

– Mitt ansvar er å sørge for at Arbeiderpartiet er godt representert med meninger vi står inne for. Det gjør vi og det følger jeg nøye med på, sier Ap-lederen.

KrF-leder Knut Arild Hareide har til sammenligning deltatt på 20 av 30 møter i utenriks- og forsvarskomiteen. SV-leder Audun Lysbakken på 16 av 25 og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum på 11 av 24 møter.

Fagkomiteene er Stortingets saksforberedende organer. Det er her den detaljerte saksbehandlingen finner sted. Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets komiteer.