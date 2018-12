Hareide: «Reelle avklaringer» gjenstår i sonderingene

Etter tre uker med sonderinger er KrF fortsatt ikke klar for å starte formelle regjeringsforhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Onsdag samlet KrF seg til et omfattende møtemaraton på Stortinget: Først skulle partiet ha et vel to timer langt sentralstyremøte, deretter et landsstyremøte, og til slutt et kort sentralstyremøte.

– Naturlig nok, med det vi vet som er på agendaen nå, blir det en status fra de viktige samtalene som nå pågår, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB i forkant av møtet.

– Vår delegasjon forteller om gode samtaler, men at det også er en del reelle avklaringer som naturlig nok ikke har funnet sted, legger han til.

Ville regjere med Støre



– Kan du være mer spesifikk på dette?

– Nei, egentlig ikke. Da er jeg så presis som jeg har grunnlag for å være, sier Hareide.

KrF-lederen ønsket i høst å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men tapte som kjent den interne dragkampen om retningsvalg.

Det er grunnen til at KrF nå sitter i sonderinger om å gå inn i Solberg-regjeringen.

Hareide varslet på det ekstraordinære landsmøtet 2. november at han ville gå av hvis partiet valgte en annen kurs enn den han anbefalte.

