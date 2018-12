EU åpner for «avklaringer» om brexit

EU utelukker reforhandling av brexitavtalen, men er villig til å krydre den med avklaringer og fortolkninger for å gjøre den mer spiselig.

Storbritannias statsminister Theresa May la tirsdag ut på en intens europaturné for å forsøke å skvise nye innrømmelser ut av sine partnere på EU-siden.

Mays håp er at dette skal være nok til å sikre flertallet i Parlamentet. Men nå advarer EU henne mot å skru opp forventningene for mye.

– Enigheten vi har nådd, er den best mulige. Det er den eneste mulige. Det fins ikke rom overhodet for reforhandling, sa EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker da han møtte de folkevalgte i EU-parlamentet til debatt tirsdag formiddag.

– Men hvis vi bruker det smart, så fins det rom for ytterligere avklaringer og fortolkninger, sa han.



EU-kommisjonen vil ikke reforhandle brexit

Flere muligheter

EUs budskap er at det er uaktuelt å åpne opp igjen forhandlingene om selve teksten i den 584 sider lange avtalen.

– Det kommer ikke til å skje. Alle må forstå at utmeldingsavtalen ikke vil bli åpnet opp igjen, sa Juncker.

I stedet vil EU se på andre måter å hjelpe britene på. Én mulighet kan være å gjøre justeringer i den politiske erklæringen som er forhandlet fram om rammene for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Denne erklæringen ble lagt fram sammen med selve utmeldingsavtalen, men er ikke juridisk bindende. Terskelen er dermed lavere for å åpne den opp igjen.

En annen mulighet er å vedta egne tilleggserklæringer med presiseringer om hvordan utmeldingsavtalen skal tolkes. Dette er en løsning EU har brukt flere ganger før, for eksempel i forbindelse med avtaler som er inngått med land som Canada og Ukraina.

Vil ha juridisk bindende forsikringer

Det store spørsmålet er om May vil være i stand til å skvise reelle innrømmelser ut av EU, eller om det kun blir snakk om å sminke liket.

Bakteppet er et massivt opprør i Parlamentet mot den såkalte reserveløsning for Nord-Irland som er bakt inn i utmeldingsavtalen.

Problemet er at reserveløsningen verken har noen tidsavgrensning eller noen nødutgang som britene kan benytte seg av hvis løsningen noensinne tas i bruk.

Det May nå ber om, er «juridisk bindende forsikringer» fra EUs side for å garantere at britene ikke kan fanges i reserveløsningen mot sin vilje, forklarer statssekretær Martin Callahan i det britiske brexitdepartementet.

Toppmøte i Brussel

Mays diplomatiske rundreise startet i Haag tirsdag morgen, der den britiske statsministeren møtte Nederlands statsminister Mark Rutte. Derfra skulle hun videre til Berlin for et møte med Tysklands statsminister Angela Merkel og til slutt til Brussel for møter med EU-toppene.

Finalen blir EUs toppmøte i Brussel torsdag denne uka.

Ekstrarundene kommer etter at May mandag brått bestemte seg for å stoppe den planlagte avstemningen om utmeldingsavtalen i Parlamentet, vel vitende om at hun ville ha tapt avstemningen med god margin.

Det historiske oppgjøret skulle egentlig ha funnet sted tirsdag kveld. Nå blir det etter alt å dømme forskjøvet til nyåret, senest 21. januar.