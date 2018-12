Trump truer med «shutdown» hvis Demokratene ikke går med på murbygging

President Donald Trump truer med en såkalt «shutdown» av offentlige etater dersom Demokratene ikke går med på å finansiere muren langs Mexicos grense.

Tirsdag innkalte Trump Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, til møte på Det ovale kontor i Det hvite hus for å legge fram sin kravliste.

Trump vil blant annet ha støtte til byggingen av den omstridte grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjoner mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Samtalen ble opphetet.

– Det du sier er at du vil ha det som du vil, ellers stenger du ned offentlige etater, sa Schumer. Trump svarte at grensesikkerhet er nødvendig og at muren er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

– Ja, hvis vi ikke får det som vi vil, stenger jeg ned offentlige etater, sa Trump.

Møtet var det første mellom Trump og Demokratenes ledere etter at Demokratene i mellomvalget i forrige måned fikk flertall i Representantenes hus.

Det nye Huset trer imidlertid ikke sammen før i januar. Dermed har Republikanerne fortsatt flertallet i begge kamrene i Kongressen.

Les også: Trump vil snart velge ny stabssjef

Frankrikes regjering ber Trump holde seg unna

– Nedadgående spiral

Trump avbrøt Schumer og Pelosi til stadighet og prøvde å få fram et budskap om hvorvidt finansiering av muren kan godkjennes i Representantenes hus eller Senatet uten stemmer fra Demokratene.

Schumer og Pelosi oppfordret Trump til å finne en annen løsning.

– Vi bør ikke stenge ned offentlig sektor som følge av en krangel, sa Schumer.

Trump svarte med å si at han «er stolt over å kunne stenge ned offentlige etater».

– Dette er en nedadgående spiral, sa Pelosi.

Presidenten spurte om hvorvidt Republikanere hadde vunnet Senatet etter mellomvalgene i november.

– Når presidenten skryter av at han har vunnet North Dakota og Indiana, er han i skikkelig skvis, svarte Schumer med et smil.

Mangler stemmer

Etter den opphetede meningsutvekslingen foran åpne kameraer, fortsatte møtet i knapt 30 minutter bak stengte dører. Etterpå uttalte Schumer og Pelosi seg til pressen utenfor Det hvite hus.

– Dette raserianfallet som han ser ut til å kaste etter oss kommer ikke til å skaffe ham muren, sa Schumer.

Pelosi sa Trump ikke har nok stemmer i Representantenes hus til å sikre milliardbeløpet han trenger. Schumer sa at Trump «ikke vil få muren, men en shutdown» hvis presidenten ikke endrer holdning.

Trump trenger minst 5 milliarder dollar til murbygging i neste budsjettpakke. Demokratene har i stedet tilbudt seg å legge 1,3 milliarder dollar på bordet til bygging av gjerde og andre grensesikkerhetstiltak.

Trump uttalte tidligere tirsdag at militæret kan bygge muren «hvis Demokratene ikke gir oss stemmene som trengs for å sikre landet vårt».

Les også: Opphetet ordkrig mellom Trump og hans tidligere utenriksminister

Trump sturer over lav popularitet

Frist før jul

Trump har gitt Demokratene frist til 21. desember med å gå med på kravene om å bevilge beløpet han trenger til muren.

Presidentens partikollegaer har gjort det klart at han selv må komme til enighet med Demokratene, ettersom de ellers ikke vil greie å mønstre flertall for noe budsjettvedtak.

Sist en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse fra Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliarder kroner.

(VIDEO: Trump sturer over lav popularitet)