Toganbudet blir ikke gransket

Forslaget om en uavhengig granskning om anbudsprosessen og kontrakten til britiske Go-Ahead ble nedstemt tirsdag.

– Det henger på KrF. Jeg regner med at en samlet opposisjon er for granskning, sa SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra, som var den som fremmet forslaget, ifølge Dagens Næringsliv.

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, var imidlertid ikke interessert i å gå inn på Nævras forslag.

– Vi ser ingen grunn til å gå inn på dette forslaget. De tapende tilbyderne har en klageadgang som de ikke har benyttet. Ut fra informasjonen som foreligger, kan jeg så langt ikke se noen feil i behandlingen, sier Grøvan til DN.

Dermed vil ikke forslaget få flertall. Opplysninger om at det britiske togselskapet

Go-Ahead scoret lavere på kvalitet enn NSB og svenske SJ i anbudskonkurransen om å kjøre tog på Sørlandsbanen har utløst sterke reaksjoner på Stortinget.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har måtte redegjøre for prosessen under Stortingets spørretime, etter at opposisjonen kom med krass kritikk for det de mener har vært manglende orientering om toganbudet.

– Jeg har ikke lagt politiske føringer for hvem som har fått anbudet, sa Dale under Stortingets spørretime i slutten av forrige måned.

