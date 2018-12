13-åringen Farida tapte i fjerde runde mot staten

Den afghanske jenta Farida og familien får ikke komme tilbake til Norge. Det er klart etter at UNE ble frikjent i Oslo tingrett, melder NRK.

Det var Støttegruppa for Farida som stevnet Utlendingsnemnda (UNE) i juni etter at nemnda vedtok at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge.

UNEs nye vedtak kom etter at Høyesterett i mars konkluderte med at avgjørelsen om å tilbakekalle deres flyktningstatus, er ugyldig.

Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.

Da familien ble tvangssendt ut av landet, hadde Farida (9) og moren bodd i Norge i underkant av fire år. Jenta, som i dag er 13 år gammel, hadde blant annet begynt på skole på Dokka i Oppland.

