Storbritannias regjering avviser igjen at brexit-avstemningen utsettes

Den britiske regjeringen har igjen avvist rykter om at avstemningen i Parlamentet om Theresa Mays brexit-avtale kan bli utsatt.

– Slik jeg forstår det, vil vi ha en avstemning tirsdag. Og vi tar sikte på å vinne den, sier statssekretær Kwasi Kwarteng i det britiske brexitdepartementet til Sky News, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Avisa Sunday Times hevder at statsminister Theresa May vil gjøre et siste forsøk på å reise til Brussel for å snakke med EU-ledere og prøve å forbedre brexit-avtalen. Dette kan angivelig føre til at tirsdagens avstemning om avtalen i Parlamentet blir utsatt.

Bakgrunn: May vurderer å utsette brexit-avstemning

Også tidligere har den britiske regjeringen vært nødt til å tilbakevise rykter i mediene om en utsettelse av avstemningen. Ifølge en rekke medier ligger det ikke an til at May vil få flertall for avtalen i Parlamentet.

Aktuelt: Brexit-komité med knusende kritikk av Mays avtale