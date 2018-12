Grande tar ansvaret for Venstre-bråk

Venstre-leder Trine Skei Grande innledet sin tale til partiets landsstyre lørdag med å ta skylden for den interne uroen i partiet de siste dagene.

– De siste dagene har vært preget av alt annet enn politikk. Det må jeg ta ansvaret for. Nå er jeg veldig glad for at Abid har akseptert min unnskyldning, og at vi har forsont oss, sa Grande til partifellene.

Hun fikk langvarig applaus før hun entret talerstolen.

– Nå kan vi vende tilbake til alt det vi vet at alle her i salen er opptatt av, nemlig Venstres politikk, Venstres ideer og ikke minst Venstres gjennomslag, fremholdt partilederen.

Aktuelt: Abid Raja godtar Grandes beklagelse – sier han har full tillit til partilederen

Venstre-topp Abid Raja, som var i salen lørdag, skværet torsdag opp med Grande, som midt i budsjettprosessen på Stortinget skjelte ut partifellen i andres påhør.

– Nå har Trine beklaget den samtalen. Hun har beklaget at hun sa det, og hun har beklaget det hun sa. Jeg tar den beklagelsen til meg og aksepterer den fullt ut, sa Raja til NTB torsdag.

