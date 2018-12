Regjeringen åpner for bygging av omstridt vei på Karmøy

Kommunaldepartementet har gitt klarsignal til bygging av en omkjøringsvei på Karmøy. Miljøvernere reagerer kraftig.

Veiprosjektet, som har en prislapp på 720 millioner kroner, har skapt stor debatt på Haugalandet, ifølge Haugesunds Avis. Noe av bakgrunnen for debatten er at den planlagte omkjøringsveien vil strekke seg gjennom et område med store naturverdier og landbruksområder.

Fredag kom imidlertid beslutningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), om at kommunaldelplanen for fylkesvei 47 mellom Åkra sør og Veakrossen på Karmøy godkjennes.

Departementet gir likevel føringer på at kommunen bør vurdere om den sørlige delen av veien er nødvendig eller om hensynet til naturvernmangfold, jordvern og friluftsinteressene tilsier det.

I konklusjonen har det ifølge KMD blitt lagt mer vekt på samfunnsnytten, trafikksikkerhet, sentrumsutvikling enn naturhensyn. Det får blant annet miljøorganisasjonene til å reagere.

– Det er helt uakseptabelt. Denne veien vil skjære gjennom et unikt landskap med flere utrydningstruede arter, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord mener vedtaket er skammelig. Han mener regjeringen asfalterer framtiden og ignorere alle miljøfaglige råd.

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) er imidlertid fornøyd og han viser til at han har et flertall i kommunestyret med seg.

– Derfor er jeg veldig glad og fornøyd med den beslutningen som nå er tatt. Dette er et av de store samferdselsprosjektene på Haugalandet de neste årene, sier han til Haugesunds Avis.