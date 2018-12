Wara om trusselsaken: – Et angrep på demokratiet

Huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble nedtagget torsdag.

På bilen til Wara er det skrevet «rasist» og tegnet et hakekors, mens det på husveggen står «rasisit» med røde bokstaver.

Justisministeren kommenterte saken på en pressekonferanse fredag.

– Jeg betrakter dette først og fremst som et angrep på norsk demokrati. Jeg er satt til å gjøre en jobb i regjeringen på vegne av det norsk folk, sa Wara til NTB.

– Opplever du deg truet?

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan jeg opplever det, bortsett fra at det er et angrep på demokratiet, på det som vi i Norge alltid har satt pris på, nemlig at det har vært et åpent demokrati med en lett tilgang til politikere, sa han.

Les også: Tybring-Gjedde kobler teaterstykke til Wara-hærverk



– Ille opplevelse



Han betegner truslene som en «ille opplevelse», men at han ikke ønsker å gå nærmere inn på hvordan han og familien opplever situasjonen.

Noen har skrevet «Rasist» på bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg håper at vi ikke trenger å leve med trusler, som på mange måter påvirker enten politikken eller hvem som ønsker å delta. De som skal delta og er satt til å gjøre en jobb, må få lov til å gjøre den jobben uten å bli påvirket av slike hendelser, sa han til NTB.

Wara ønsker ikke å spekulere i hvem som står bak truslene.

– Det er opp til politiet å etterforske saken, sier han.

Les også: PST etterforsker alvorlige trusler mot justisministeren



– Denne typen trusler er farlig



PST etterforsker de alvorlige truslene mot justisministeren, men vil foreløpig ikke gi ytterligere kommentarer.

Til NRK sier Wara at man ikke kan tolerere trusler mot myndighetspersoner.

– Jeg tror vi alle opplever det som en utvikling vi ikke ønsker i det norske samfunnet. Vi skal tåle å ha politisk debatt, men trusler og hærverk er unorsk. Det skal vi stå sammen om å bekjempe. Vi skal tåle å høre krass kritikk, men denne typen trusler er farlig. Da beveger vi oss inn i et samfunn hvor politikere får mindre bevegelsesfrihet og mange skremmes fra å være politikere.

Bakgrunn: PST etterforsker alvorlige trusler mot justisministeren

Les også: Tybring-Gjedde kobler teaterstykke til Wara-hærverk