MDG reagerer på regjeringens innsats for høyere fødselsrater

Regjeringen har satt sammen en arbeidsgruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG setter spørsmålstegn ved regjeringens menneskesyn.

Gruppa, som består av representanter fra tre ulike departementer, skal også finne ut av om noen av dagens ordninger gjør at folk venter med eller får færre barn, skriver Klassekampen.

Norge var i 2009 blant de mest fruktbare landene i Europa med en fruktbarhet per kvinne på 1,98. Det tallet sank ned til 1,62 i 2017. Utviklingen truer velferdsstatens bærekraft, advarer barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Fylkesleder i Finnmark MDG, Farid Sharati. Foto: Miljøpartiet de Grønne

– Arbeidsgruppa er satt ned for å vurdere endringer i relevante støtteordninger til barnefamilier, slik at de kan stimulere til at flere får barn tidlig og legge til rette for flere barnefødsler samlet sett, sier hun.

Sosialpolitisk talsperson i MDG, Farid Shariati, mener kvinners valg rundt fødsel ikke er en politisk oppgave. Han setter spørsmålstegn ved regjeringens «menneskesyn» når den er så opptatt av å få kvinner til å føde mer, fremfor å øke innvandringen.

– En bedre politikk, hvis man ønsker å få øke Norges innbyggertall, er å være mer åpen for omverden. Vi kan si velkommen til nye mennesker og anerkjenne at de er den mest verdifulle ressursen som finnes, sier han.

