Grande: – Svært gledelig at Abid er frisk igjen

Venstre-leder Trine Skei Grande er glad for at hun har fått skværet opp med Abid Raja og at han er tilbake på jobb.

– Det er svært gledelig at Abid er frisk igjen og tilbake på jobb. Og jeg er glad for at han har akseptert unnskyldningen min, heter det i en skriftlig kommentar fra Venstre-lederen til NTB. Grande måtte tidligere i uken legge seg flat og beklage etter at hun baksnakket Raja, som er Venstres finanspolitiske talsmann, i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim 10. november, midt under budsjettforhandlingene på Stortinget. Raja ble sykmeldt i etterkant av episoden, men er nå tilbake på jobb på Stortinget. Etter et forsoningsmøte med partilederen torsdag, kunne Raja fortelle at han har lagt episoden bak seg. – Nå har Trine beklaget den samtalen. Hun har beklaget at hun sa det, og hun har beklaget det hun sa. Jeg tar den beklagelsen til meg og aksepterer den fullt ut, sier Raja til NTB.