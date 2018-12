DN: Ap skyter i været på ny måling

Arbeiderpartiet rykker kraftig fram på partimålingen Sentio har utført for Dagens Næringsliv. Partiet står nå med en oppslutning på 30 prosent.

Ap er partiet som hever seg mest fra forrige måned, opp hele fem prosentpoeng. Dermed er partiet for første gang over 30 prosent siden juni i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

– Regjeringen har skapt usikkerhet i abortsaken og er preget av indre strid. Vi kan derimot bruke alle krefter på politikk for et ordnet arbeidsliv og et statsbudsjett for å nå klimamålene. Etter motbakke tidligere i år er det nå glød i partiet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Senterpartiet rykker også fram på den ferske målingen og står med solide 12,2 prosent, opp med 2,2 prosentpoeng. Rødt fortsetter fremgangen de siste månedene og går fram med 0,4 prosentpoeng. Bjørnar Moxnes' parti er nå oppe på hele 4,8 prosent.

Dersom målingen ble valgresultat, ville den borgerlige siden tapt regjeringsmakten. Samtlige av de borgerlige partiene faller på målingen. Aller verst går det utover Høyre som faller med 2,5 prosentpoeng ned til 24,3 prosent. Fremskrittspartiet går ned 1,7 prosentpoeng til 12 prosent.

Sosialistisk Venstreparti faller også og ligger nå på 5,5 prosent, ned 2 prosentpoeng. MDG (2,4) og Venstre (4,3) holder seg omtrent på stedet hvil, ned med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng.

Nedturen fortsetter på meningsmålingene for KrF etter at partiet gikk inn for samarbeid med dagens regjering. Partiet faller med 1,2 prosentpoeng og er nå nede på 3,5 prosent, langt under sperregrensen på 4 prosent.

