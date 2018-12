Ap-politikere innrømmer brudd på Stortingets regler om bruk av bonuspoeng

Tre politikere fra Arbeiderpartiet innrømmer at de har brukt bonuspoeng som er opptjent på tjenestereiser for Stortinget, på private turer de siste tre årene.

Aftenposten har spurt 178 nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter om hvordan de har brukt bonuspoengene de har tjent opp på pendler- eller tjenestereiser. Stortingets regler sier at slike poeng skal brukes til å betale for nye tjenestereiser. Overfor avisen har Stortinget erkjent at det ikke blir utført kontroller av om dette skjer.

Arild Grande fra Trøndelag, Lene Vågslid fra Telemark og Tuva Moflag fra Akershus, alle fra Arbeiderpartiet, har innrømmet at de har brutt reglene.

Grande opplyser at han ved flere anledninger har brukt sine opptjente bonuspoeng til å betale for deler av barnas flybilletter. Vågslid har vært kjæreste med Grande i fem år, og de har ett barn sammen. Hun opplyser at hun var ukjent med reglene, og at hun har brukt omtrent 50.000 av sine bonuspoeng til privat bruk på fire flyreiser.

– Disse fire reisene var reiser til mitt andre hjemsted, som er i Trøndelag, men som ikke kan regnes som pendling for meg siden jeg er folkeregistrert og har bosted i Telemark, sier hun.

I særlige tilfeller kan Stortinget godkjenne bruk av bonuspoeng til andre formål, men det kan utløse skatteplikt. Skatteetaten opplyser at dersom en skattyter ikke har oppgitt skattepliktige bonuspoeng på skattemeldingen, skal det som hovedregel ilegges straffeskatt.

Tuva Moflag brukte i påsken 60.000 bonuspoeng på en flyreise til Danmark. Av disse stammet 15.250 poeng fra en reise til New York som folkevalgt. Hun spurte ikke Stortinget om lov før hun brukte poengene til privat bruk. Etter at hun ble kontaktet av Aftenposten, har hun opplyst at bruken vil bli oppgitt på riktig måte i skattemeldingen for 2018.