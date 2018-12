Frankrike utsetter avgiftsøkninger etter massive protester

Frankrike utsetter den planlagte økningen av drivstoffavgifter og strømpriser etter uker med protester og opptøyer som har kostet flere mennesker livet.

– Ingen avgift er viktig nok til å sette nasjonens samhold i fare, sa statsminister Édouard Philippe i en TV-sendt tale tirsdag.

Bare for noen uker siden insisterte regjeringen på at høyere drivstoffavgifter var nødvendig for å kutte klimautslippene. Tilbaketoget skjedde samtidig som klimaforhandlere i Polen har begynt et nytt stort møte om iverksettelse av Parisavtalen.

Demonstrasjonene og opptøyene i Frankrike de siste ukene begynte som en protest mot drivstoffavgiftene. Men demonstrantene har også kommet med en rekke andre krav om tiltak for å bedre situasjonen for grupper med lav inntekt.

En av lederne for protestene, Benjamin Cauchy, mener regjeringens tilbaketog er et første skritt. Samtidig varsler han at demonstrantene ikke vil nøye seg med smuler.

Flere hundre skadd

De varslede økningen i bensin- og dieselavgifter skulle egentlig trådt i kraft ved årsskiftet, men utsettes i stedet i seks måneder. Det samme gjelder nye standarder som vil gjøre det dyrere å eie eldre kjøretøyer med høye utslipp.

Samtidig utsettes planlagte økninger strøm- og gassprisene i tre måneder.

Målet med regjeringens retrett er å få en slutt på de voldsomme protestene de siste ukene. Flere hundre mennesker er blitt skadd, tre har mistet livet og et stort antall biler er blitt satt i brann.

Demonstrasjonene begynte som en grasrotprotest mot drivstoffavgiftene i regi av en bevegelse som kaller seg De gule vestene. Protestene har senere utviklet seg til en bredere bølge av motstand mot økende levekostnader, skatter og avgifter og Macron-regjeringens økonomiske reformer.

Paris har de siste tre helgene vært preget av omfattende og dels voldelige protester. I helgen utviklet demonstrasjoner seg til rene gateslag i Paris. Over 130 personer ble skadd og 400 pågrepet under de voldeligste opptøyene i hovedstaden på lang tid.

Vil ha formuesskatt

Demonstrantene krever også høyere minstelønn og gjeninnføring av formuesskatt for høytlønnede – en skatt som ble avskaffet i fjor.

Næringslivsledere har på sin side advart om at demonstrasjonene kan skremme bort folk som skal shoppe fram mot jul.

Finansminister Bruno Le Maire opplyste mandag at hotellreservasjonene i berørte områder har falt mellom 15 og 20 prosent siden protestene begynte.

Masseprotester har gjentatte ganger gjennom historien tvunget franske presidenter til å foreta helomvendinger, men Macron har så langt markert seg som en politiker som ikke vil gi etter for press.

– Jo lenger dette pågår, desto høyere blir den politiske kostnaden, sier Bruno Cautres ved forskningsinstituttet Cevipof.

Foreslår skattelette

Fra sidelinjen har høyrepopulistiske Marine Le Pen heiet på demonstrantene. Hun har bedt Philippe «avslutte konfrontasjonslinjen som Emmanuel Macron har stått for de siste tre ukene».

Flere partier både i sentrum-høyre-landskapet og på venstresiden har også uttalt at de støtter protestene.

Finansminister Le Maire mener løsningen som må til for å bedre franske familiers kjøpekraft, er å redusere det generelle skattetrykket i Frankrike. Landet har noen av Europas høyeste skatter.

– Vi må få fortgang i arbeidet med å redusere skattene. Men for å gjøre det, må vi også sette opp farten for å redusere offentlige utgifter, sier Le Maire.