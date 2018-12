Nammo vil selge kuler og håndgranater i Midtøsten

Halvnorske Nammo er på plass under en internasjonal våpenmesse i Egypt, der de håper å inngå nye kontrakter om salg i en region preget av krig og uro.

Denne uka pågår den store våpenmessen EDEX 2018 i Kairo, med den egyptiske kuppmakeren Abdel Fattah al-Sisi som sin høye beskytter.

Over 300 våpenprodusenter deltar under messen, og på stand 1720, noen få meter fra den egyptiske regjeringshærens stand, forsøker Nammo å overbevise potensielle kunder om at deres kuler og håndgranater er å foretrekke.

Den norske stat eier 50 prosent av Nammo-konsernet, som har 2.300 ansatte, fabrikker og salgskontorer i 14 land og som omtaler seg selv som «en verdensledende produsent av ammunisjon og rakettmotorer».

Standen i Kairo bemannes av Nammo Palencia, et heleid spanske datterselskap som ble kjøpt opp i 2013.

Viktige kunder

– Har Nammo betenkeligheter med å markedsføre ammunisjon og håndgranater i en region preget av krig og uro og på en messe arrangert av den egyptiske regjeringshæren?

– Vi deltar der vi har kunder som er viktige for oss, sier Nammo-konsernets kommunikasjonsdirektør Endre Lunde til NTB.

Datterselskap i utlandet, som spanske Nammo Palencia, er ikke underlagt norsk eksportkontroll, påpeker han.

– Spanske eksportregler er mye de samme som ellers i Europa, men det pågår en debatt også der. Vi har ikke grunnlag for å si at norske myndigheter er bedre til å vurdere dette enn spanske myndigheter, sier Lunde.

Full støtte

Midtøsten er med sine mange kriger og konflikter en lukrativ region for verdens våpenprodusenter, noe messen i Kairo viser.

EDEX 2018 «har full støtte fra Egypts væpnede styrker og innebærer helt nye muligheter for utstillere til å vise fram det siste innen teknologi, utstyr og systemer til bruk på land, til havs og i lufta», heter det i den egyptiske presentasjonen av våpenmessen.

Den egyptiske regjeringshæren, som skryter av å være kontinentets største med sine 1,3 millioner soldater, har et elendig rykte, noe som ytterligere ble demonstrert da den under ledelse av daværende hærsjef Abdel Fattah al-Sisi styrtet landets demokratisk valgte president i 2013.

Drepte demonstranter

Noen uker etter kuppet drepte regjeringsstyrkene over 800 ubevæpnede demonstranter i sentrum av Kairo. Titusenvis av opposisjonelle er siden fengslet, mange er dømt til døden.

I 2014 ble Sisi valt til president i et valg opposisjonen boikottet, og tidligere i år ble han gjenvalgt med 97 prosent av stemmene, etter å ha satt samtlige motkandidater ut av spill.

Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch anklager regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene.