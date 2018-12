KrF skapte politisk dramatikk i høst, og nå har Språkrådet også kåret «skjebnelandsmøte» til årets nyord.

– Det fins spredte eksempler på at skjebnelandsmøte har vært i bruk også tidligere, men det var først med KrF-landsmøtet 2. november at ordet nærmest ble allemannseie, skriver Språkrådet i begrunnelsen for kåringen.

Ordet oppsummerer på en slående måte en av de mest omtalte politiske hendelsene i Norge det siste året, mener Språkrådet.

