Politiet vet ikke hvor mye Keshvari har unndratt

Politiet har ikke oversikt over hvor mye bedragerisiktede Mazyar Keshvari (Frp) urettmessig har fått utbetalt i feilaktige reiseregninger.

– Vi har ikke noe totalbeløp ennå. Det vil vi gå nærmere inn på i neste avhør, slik at vi etter hvert vil finne ut hvor mye dette summerer seg til, sier Rune Skjold, som er seksjonsleder ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

I midten av oktober skrev Aftenposten at Mazyar Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Avisen dokumenterte at Keshvari har vært i hjembyen samtidig som det er levert krav på til sammen 36.000 kroner.

Frp-politikeren har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger, og han skal ha ytret et ønske om å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

Keshvaris advokat Arne Gunnar Aas sier at summen ikke har vært et tema i det første politiavhøret, og han vet ikke når det er klart til å bli gjennomført et nytt.