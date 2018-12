DN: Abid Raja sykmeldt etter å ha blitt skjelt ut av Trine Skei Grande

Venstre-representant Abid Raja skal ha blitt sykmeldt som følge av å ha blitt skjelt ut av partileder Trine Skei Grande.

I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte Venstre-leder Trine Skei Grande sin partifelle Abid Raja for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti, skriver Dagens Næringsliv.

Nå er Raja, som ledet Venstres forhandlinger med Frp, Høyre og KrF i budsjettprosessen, sykmeldt.

Han ønsker selv ikke å kommentere saken annet enn å bekrefte at han er sykmeldt. DN får imidlertid bekreftet fra kilder i regjeringspartiene at Raja har informert sine kolleger om at han er syk fordi Grande har gjort ham syk.

– Har bedt om unnskyldning



Venstre-topp Abid Raja ønsker selv ikke å kommentere saken annet enn å bekrefte at han er sykmeldt. Foto: NTB scanpix

Ifølge avisen skal Grande ha kommet med sterkt nedsettende karakteristikker av sin profilerte partifelle, da budsjettpartnerne over telefon ba om hennes avklaring etter at Raja hevdet Venstre ikke aksepterte Frps reversering av kutt i overføringene til HRS. Telefonsamtalen fant sted 10. november, da budsjettforhandlingene var helt i startfasen.

– Det er riktig at det har vært diskusjon om en sak i budsjettet og at det i forbindelse med denne saken gikk en kule varmt og falt ord som ikke burde falt. Det har jeg bedt om unnskyldning for, sier Grande.