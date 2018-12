Aps Espen Barth Eide: – Vi bestemmer om kloden skal bli helt ubeboelig

Det er vi som lever i dag, som avgjør om de neste generasjonene får en sjanse, sier Espen Barth Eide (Ap), som ber regjeringen lage egne klimabudsjetter.

Arbeiderpartiet har gått sammen med Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt om å kreve at hvert statsbudsjett framover må følges av et utslippsbudsjett for hver sektor. Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2019, kom Aps klimapolitiske talsperson med en bønn til regjeringspartiene:

– Min oppfordring er at vi kan bli enige om at vi innfører et slikt utslippsbudsjett. At vi innser at vi har et særlig ansvar, for det er vel nesten ingen andre land i verden som har tjent så mye per innbygger på å bidra til CO2-utslipp, sa han.

– To like viktige budsjetter

Vi vet nøyaktig hvor mange tonn CO2 verden kan slippe ut dersom målet er å stanse den globale oppvarmingen på 2 grader, ifølge Eide. Med dagens utslippsnivå vil vi ha brukt opp hele den globale kvoten i løpet av 20 år, tilføyde han.

– Derfor tror jeg det er helt essensielt at vi fra og med nå, og til vi har en klimanøytral klode, har to like viktige budsjetter: Et basert på hvordan vi bruker pengene og ett på hvordan vi bruker de gjenværende utslippene. For hvert tonn vi bruker nå, tar vi ett tonn fra de kommende generasjonene, sier Eide.

Grønn mistillit

Han gjorde det imidlertid klart at Ap ikke vil støtte mistillitsforslaget MDG har lagt fram.

– Det er ikke fordi vi ikke deler MDGs bekymring for alvoret, men fordi vi mener det er et galt virkemiddel i dagens situasjon. Vi vil heller jobbe med regjeringen om å tenkte ut måter å løse dette på gjennom utslippsbudsjetter, sa Barth Eide.

Men MDGs Per Espen Stoknes syntes enda mer utålmodig da han forsvarte mistillitsforslaget.

MDGs Per Espen Stoknes. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

År med somling

– Altfor lenge har Stortinget akseptert en vent og se-strategi. Etter årevis med somling er det på tide å gjøre noe med klimaendringene, sa Stoknes, som er vara for partiets eneste stortingsrepresentant Une Aina Bastholm.

– Det er ikke umulig å nå 2020-målene. Vårt budsjett viser at det er mulig, så lenge det er vilje, fortsatte han.

Partiet mener regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om at Norges utslipp i 2020 skal være på mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2. Regjeringen vedgår i statsbudsjettet at den ikke vil nå målet, og at den heller ikke har noen plan for å nå målet.

– Må følge med

Stefan Heggelund, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, ber Barth Eide om å følge «litt mer med»:

– Sektorvise ambisjoner har de fire partiene på ikke-sosialistisk side allerede vedtatt, vi gjorde det ved behandlingen av klimameldingen i vår, og vi jobber allerede med ulike sektorer for å få dette på plass. For første gang rapporterer Norge på klimautslipp i statsbudsjettet, det skjer med en borgerlig regjering. I og med at vi gjør det for første gang, er det selvsagt forbedringspotensial i måten vi gjør det på, og det jobber vi med, skriver Hegglund i en sms til NTB.

– Men har dere vedtatt at hvert statsbudsjett fremover skal følges av et utslippsbudsjett for hver sektor, slik Ap, SV, Rødt og MDG ønsker?

– Vi har vedtatt sektorvise ambisjoner for alle sektorer. Om man velger Aps modell eller finner andre måter å gjøre det på for oppfølging, er ikke det viktigste. Det er at vi får på plass gode samarbeid med de ulike sektorene, slik at utslippskuttene faktisk skjer, skriver Hegglund.

