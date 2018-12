«Bitter» Asheim spøkte om manglende invitasjon til Vedums bursdagsfest

Høyres Henrik Asheim ble kalt festtaler av Trygve Slagsvold Vedum, men fikk ikke delta på Sp-lederens egen fest.

– President, Asheim har begynt å bli en god festtaler.

Slik begynte Trygve Slagsvold Vedum sin replikk etter det han mente var en festtale fra finanskomiteens Henrik Asheim. Men Asheim selv tok representanten bokstavelig.

– Når det gjelder festtaler så har det kommet meg for øre at representanten Vedum hadde fest i helgen, svarer Høyre-politikeren bittert, og fortsetter:

– Bursdagsfest, faktisk, med 140 gjester. Tusen takk for at jeg ikke ble invitert...

Svaret ble møtt med latter i stortingssalen og stortingspresidenten måtte presisere at Asheim brukte av taletiden sin på å spøke.

– Ja, det var en avsporing, smilte han før han beveget seg over på det egentlige svaret på Vedums spørsmål om Høyres avgiftspolitikk.

Vedum slo an tonen for det som blir en mange timer lang debatt om neste års statsbudsjett, med å kritisere Høyre for å innføre en ny avgift i løpet av budsjettforhandlingene på Stortinget. Denne gangen er det en reversering av taxinæringens fritak for vektavgift som ifølge Vedum føyer seg inn i en tradisjon.

Det er ikke første gang latteren har runget i stortingssalen:

VIDEO: Sverre Myrli slo til med togspøk i spørretimen:

VIDEO: Hoksrud fikk jernteppe: – Nå ble det borte her, president:

VIDEO: Støre tråkket i salaten i Stortinget: