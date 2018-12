Per Sandberg og Bahareh Letnes får kritikk for å brenne avis

En bildeserie med Sandberg og Letnes i Natt & Dag vekker reaksjoner i sosiale medier.

«Per Sandberg og Bahareh Letnes var 2018. Det startet med noen merkelige feriebilder i Iran, og det fortsatte med å skrive seg inn i historien som en av de råeste episodene som rammet norsk offentlighet dette året», skriver Natt & Dag, før bildeserien som beskrives som Sandberg og Letnes' oppgjør.

(Bruk pilen til høyre på bildet under for å bla gjennom flere bilder.)

Det er særlig to av bildene, som viser at paret tenner på en utgave av avisa VG, som har fått folk til å reagere.

– Dette er et knallhardt angrep på den frie presse. Å brenne aviser gjøres i regimer vi overhodet ikke vil sammenligne oss med. Jeg synes det er forkastelig, sier forlegger og tidligere journalist, Vidar Kvalshaug, til Dagbladet.

Også varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), reagerer.

https://t.co/K9anw1CM2R Bortsett fra bildene med avisbrenning, som ikke er greit (både faktisk, og i overført betydning) - kan man jo bare si en ting om dette: Love is love. God helg ❤️ @nattogdag #LoveIsLove — Kamzy (@apkamzy) December 1, 2018

«Bortsett fra bildene med avisbrenning, som ikke er greit (både faktisk, og i overført betydning) - kan man jo bare si en ting om dette: Love is love», skriver hun på Twitter.

Overfor Dagbladet utdyper hun at man må ta slike ting på alvor, og at det handler om signalene Per Sandberg sender. Hun mener han fremdeles har mye uformell makt, selv om han ikke lenger er statsråd.

Les også: Sandberg granskes for mulig karantenebrudd

Per Sandberg sier til avisa at reaksjonene er helt som forventet fra «noen helt fullstendig «selvhøytidelige» fra pressen».

– De gjemmer seg bak satire og andre unnskyldninger for å kunne «rive i stykker» uskyldige mennesker (Bahareh Letnes). Når hun svarer med samme metoder, bruker de offerrollen og store bokstaver. Selv skal de beskyttes fra all kritikk og satire. Gud bedre meg for noen veikinger, skriver han i en tekstmelding til Dagbladet.

Video: Per Sandberg langet ut mot norsk presse: – Dere har nærmest henrettet kjæresten min: