Palmeolje i drivstoff: Hareides palmesus hogges ned av SV

KrF mener det er palmesus over budsjettavtalen. SV frykter at nok et vedtak om å få palmeolje ut av norsk drivstoff bare vil renne ut i sanden.

Mandag er det finansdebatt i Stortinget.

– Når vi vet hvor viktig verdens regnskog er for klimaet og at vi i budsjettforhandlingene sikret at palmeolje skal fjernes fra biodrivstoff, så var det en viktig seier. Ja, jeg vil si at det var palmesus over de forhandlingene, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortinget nylig.

Men SV lar seg ikke overbevise av avtalen KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad inngikk.

– Hareide og Ropstad sier at de skal få palmeoljen ut av norske drivstofftanker. Mitt spørsmål til dem er: Hvorfor gir de regjeringen nok ett arbeidsår på dette, når den har for vane å ikke følge opp slike vedtak? spør SV-leder Audun Lysbakken.

Bakgrunn : KrF vil ha palmeolje ut av norsk biodrivstoff

– Ingen troverdighet

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF får regjeringen beskjed om å utforme et «helhetlig forslag til virkemidler og avgifter i biodrivstoffpolitikken».

Hensikten er å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

Men Lysbakken viser til at Stortinget allerede fire ganger tidligere har vedtatt tiltak mot palmeolje.

– Regjeringen har fulgt opp null av fire vedtak for å redusere palmeolje. Regjeringen har ikke troverdighet i dette spørsmålet, mener han, og hevder regjeringen ikke kutter norske utslipp, men regnskog i Indonesia.

– Det er klimapolitikk som ikke virker, sier SVs leder.'

Les også: EU faser ut palmeolje som drivstoff

– Tar tid

Over halvparten av avskogingen de siste ti årene skyldes jordbruk og særlig produksjon av palmeolje, ifølge Regnskogfondet. Da 2019-budsjett ble lagt fram i oktober, var organisasjonen sterkt kritisk til at det ikke innføres nye tiltak for å unngå at biodrivstoff basert på palmeolje selges i Norge.

– Palmeoljeindustrien er en av de viktigste årsakene til at regnskogen raseres. Norges rekordhøye bruk av palmeoljediesel fører til mer avskoging, sier teamleder Nils Hermann Ranum.

Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak på best mulig måte, og biodrivstoffsatsingen bidrar til reduserte utslipp både nasjonalt og globalt, ifølge statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

– Regjeringen jobber for at norsk biodrivstoffsatsing skal ha så god klimaeffekt som mulig. Det tar noe tid å sikre, men det er selvsagt ikke trenering, sier han til NTB.

Les også: Høyre-topp vil ha boikott av Esso og Shell – regjeringen er selv kunde

– Høy risiko

I en utredning fra advokatfirmaet Thommesen kom det i høst fram at det er tvil om hvorvidt et forbud mot biodrivstoff vil være lovlig etter EØS- og WTO-avtalen.

– Utredningen viser også at et det er høy risiko for at et eventuelt forbud vil bli møtt med juridiske prosesser fra avtalepartnere, sier Rotevatn.

Regjeringen mener det er bedre å følge opp Stortingets vedtak ved å utnytte de mulighetene som ligger i dagens lover, som det er ikke er tvil om gyldigheten av.

For å få ned andelen palmeolje i offentlige anskaffelser, utarbeides det nå en veileder for hvordan dette skal gjøres.

– Vi stiller krav om at det skal etterspørres avansert biodrivstoff når det blir innført et omsetningskrav for biodrivstoff til luftfarten. Vi har satt i gang en kartlegging av hvordan norske forbrukere kan få mer informasjon om drivstoffet de kjøper, sier Rotevatn.

Bakgrunn : Rapport: Biodrivstoffsatsing kan bli katastrofalt for regnskogen