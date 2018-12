Jens Johan Hjort trekker seg som ordførerkandidat i Tromsø

Halvannen måned etter at han ble nominert til ordførerkandidat for Tromsø Høyre, trekker Jens Johan Hjort seg.

Det opplyser partiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Jens Johan har nå valgt å stille sin plass til disposisjon. Han har tilkjennegitt at han ikke lenger har den samlende rolle i partiet som er nødvendig for å lede partiet til valgseier. Han har samtidig uttrykt sin ubetingede støtte til partiet på veien mot valgseier i Tromsø i 2019, heter det i meldingen.

Hjort bekrefter at noen i partiet har uttrykt at de ikke har tillit til ham, men sier til NRK at beslutningen helt og holdent er hans egen.

– Jeg har etter nominasjonsmøtet og bråket rundt bompengeulitmatiumet innsett at jeg aldri vil kunne være en samlende figur i Tromsø Høyre.

Hjort åpnet i midten av november for en storkoalisjon med Arbeiderpartiet i Tromsø etter kommunevalget neste år, noe som skapte reaksjoner i Høyre. Bakgrunnen var at Frp har stilt ultimatum til Høyre om å vrake bompenger, noe Hjort ikke ville finne seg i.

– Jeg ser ikke noe grunnlag for dialog med Frp. Hvis de tror jeg er villig til å selge sjela mi, tar de skammelig feil, sa Hjort til iTromsø 13. november.

Tromsø Høyre ble gjort kjent med beslutningen fra Hjort tirsdag denne uken, opplyser Høyre. Styret i lokalpartiet hadde ifølge Nordlys møte fredag ettermiddag for å drøfte situasjonen som har oppstått, og for å sette i gang arbeidet med å finne en ny ordførerkandidat.

– Partiet er satt i en krevende og vanskelig situasjon som vi helst skulle vært foruten. Situasjonen er bare nitrist, sier Tromsø Høyres leder Markus Akselbo til Nordlys.