Reaksjonene hagler etter at VG-journalist spurte Tajik om det var «snøret i bånn»

– Flaut og respektløst, mener kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (35) er blitt kjæreste med Dagens Næringslivs tidligere politiske journalist Kristian Skard (46).

Det bekrefter paret overfor VG fredag.

Et av spørsmålene i intervjuet, som er skrevet av VG-profilen Eirik Mosveen, vekker reaksjoner:

– Var det «snøret i bånn», som det het i gamle dager, allerede første kvelden, eller tenkte du at «han vil jeg bli kjæreste med»?

Tajik beholder masken:

– Jeg har ikke tenkt å underholde deg med sånne svar. Men vi møttes noen ganger til den sommeren, sier hun til VG-journalisten.

«Ufattelig flaut»

Spørsmålsstillingen vekker oppsikt også i Kulturdepartementet. Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz kommenterer intervjuet slik i et innlegg på Facebook: «Det er fint når hyggelige mennesker finner hverandre, men den typen spørsmål som VGs journalist stiller her, det går faktisk ikke an. Ufattelig flaut.»

Hun går så langt som å kalle intervjuet «respektløst» når Kampanje tar kontakt, men understreker at hun uttaler seg som privatperson.

– Hadia Tajik svarer helt fint selv og trenger sikkert ingen til å forsvare seg, men jeg reagerer på den typen intimisering av en politiker. Jeg mener ingen har noe å gjøre med hvordan deres forhold startet og syns at det å spørre om hvordan kvelden endte er respektløst ovenfor de to. Jeg tror heller ikke VGs lesere lurer på det, men der kan jeg selvsagt ta feil. For øvrig svarer hun jo helt fint på spørsmålet, men jeg reagerer altså på at det i det hele tatt blir spurt, skriver hun i en tekstmelding til Kampanje.

– Lavmål av et spørsmål

Journalist og statsviter Eva Aalberg Undheim i Dag og Tid legger heller ikke skjul på hva hun synes i en Twitter-melding: «Mannleg reporter intervjuar kvinneleg politikar: «Var det «snøret i bånn», som det het i gamle dager, allerede første kvelden, eller tenkte du at «han vil jeg bli kjæreste med»?»

På oppfordring fra Kampanje, utdyper hun kommentaren slik:

– Eg har ikkje meir å seie her enn at eg synest dette var eit lagmål av eit spørsmål, som ikkje høyrer heime i journalistikken. Eg skulle gjerne høyrt kva politisk og ansvarleg redaktør i VG meiner om spørsmålet, skriver Undheim i en tekstmelding til Kampanje.

Leserjegersjef Espen Bjerke i Dagens Næringsliv tror nesten ikke det han leser og skriver på Twitter: «WTF?! VGs politiske reporter til Hadja Tajik: – Var det «snøret i bånn», som det het i gamle dager, allerede første kvelden?»

– Dumt spørsmål

VG-journalist Eirik Mosveen ser ingen grunn til å forsvare spørsmålet han stilte Tajik.

– Jeg er ikke overrasket over at folk reagerer. Jeg synes ikke det var et så bra spørsmål, egentlig, men jeg kom ikke på noe bedre da. I mangel av et bedre spørsmål og i en blanding av Tourettes syndrom og hukommelsestap falt jeg dessverre ned på det spørsmålet. Da jeg hørte gjennom intervjuet på tape, hørte jeg at Tajik hadde gitt et veldig godt svar på et veldig dumt spørsmål. Da kunne jeg ikke stryke det, sier han til Kampanje.

– Hva synes du om reaksjonene?

– Jeg synes de skal fortsette med kritikken.

– Har du fått noen interne reaksjoner?

– Det har ikke vært noe stort problem, men det er ikke alle som synes det var et intelligent spørsmål.

– I lys av den store metoo-debatten, er det ikke viktig at voksne menn er ekstra forsiktige med hvordan man stiller spørsmål til kvinner?

– Det er ikke et eksempel til etterfølgelse, svarer Mosveen.

Gikk til Try-byrå

Kristian Skard forlot tidligere i høst jobben i DN til fordel for PR-byrået Try Råd. Han bekrefter nå at han sa opp jobben på dette tidspunktet fordi rollen som politisk journalist sto i veien for kjærlighetsforholdet.

Skard er kjent for å ha stått bak flere av avsløringene i fjor som førte til at Trond Giske til slutt måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet.

I et lengre intervju med VG forklarer Tajik at hun og Skard har kjent til hverandre i lang tid, men at de først sist sommer møttes i en sammenheng som ikke var jobbrelatert.

– Årsaken til at vi har dette intervjuet er at Kristian inntil nylig var politisk reporter og jeg er politiker. Og det er den siden ved denne relasjonen offentligheten kan ha noen spørsmål om, og det er helt greit, sier Tajik.

