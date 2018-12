Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke var informert om arbeidet med abortloven i helsedepartementet og avviser Aps harde utfall.

Følg debatten direkte her.

Saken oppdateres

Solberg avviser at hun har villedet Stortinget i abortsaken.

– Jeg er overrasket over at Solberg ikke kan svare ærlig, sa Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB torsdag.

Da hadde helseminister Bent Høie (H) i et brev til Kjerkol bekreftet at han ba departementets embetsverk om å se på abortloven som følge av KrFs interne prosesser.

Svaret står i kontrast til det Solberg sa i spørretimen i forrige uke, mener Kjerkol.

– Hennes abortsvar førte Stortinget bak lyset, sier hun.

– Ap vrir sitronen

Statsministeren avviser kritikken:

– Ap forsøker å vri sitronen og snakker med store adjektiver, sier Solberg til NTB.

Solberg snakket om falske nyheter på Unios konferanse fredag. Etterpå fikk hun spørsmål fra journalistene om hun i spørretimen 21. november burde ha lagt fram opplysningen om at Høie startet et arbeid med å se på abortloven som følge av KrFs interne prosess.

– Jeg visste ikke hva han hadde gjort for å forberede dette spørsmålet. Dette har Bent (Høie) gjort på bakgrunn av Knut Arilds (Hareide) tale, lød svaret.

«Helt normalt arbeid»

– Burde du vært informert om at Høie hadde satt i gang juristene i departementet med å se på endringer i abortloven?

– Nei, det var det ingen grunn til. Dette er et helt normalt arbeid i en hvilken som helst regjering, at du spør om faglige spørsmål som kan komme opp også i det partipolitiske arbeidet.

– Sett i lys av Høies bekreftelse mener opposisjonen at de svarene du ga i spørretimen villedet, førte Stortinget bak lyset og ikke var sannferdig. Tar de feil?

– I muntlig spørretime får du spørsmål du ikke er forberedt på å svare på, og derfor har du ikke gjort undersøkelsene. Og derfor har jeg verken villedet eller annet. Jeg har sagt det jeg på det tidspunktet mente. Og jeg tok også forbehold i svaret. Nå forsøker Ap å vri sitronen i en debatt der avklaringer vil komme, sier Solberg til NTB.

– Hva mener du med å vri sitronen?

– De bruker store adjektiver om det som er helt normalt arbeid, at man (statsrådene) spør (fagfolk i departementet) om saker i den løpende debatten. Og dette var initiert av KrF-leder Knut Arild Hareides tale. Og alle de sakene KrF er opptatt av, er saker vi har hatt beredskap for å kunne se på, sier Solberg.

Abort i forhandlingene

Statsministeren understreker – som også Høie gjør i sitt brev til Stortinget – at regjeringen ikke jobber med endringer i abortloven.

– Men etter at Hareides og bok med omtale av abort, så ba Høie om å få en gjennomgang av de to spørsmålene som har vært vesentlige – 2 c og tvillingabort. Det er helt normalt, og slike ting som skjer uten at regjeringen har et arbeid knyttet til abortloven, sier Solberg.

Statsministeren bekrefter langt på vei at endringer i abortloven er tema i forhandlingene KrF har med Høyre, Frp og Venstre om en mulig utvidelse av regjeringen:

– Ja, i forhandlingene jobbes det med alle mulige saker. Disse sakene kommer også ut av den likeverdsreformen som KrF er opptatt av. Så får vi se hvor langt vi kommer etter hvert, sier hun på spørsmål fra TV 2.