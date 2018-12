Ap mener Solbergs abortsvar førte Stortinget bak lyset

– Statsminister Erna Solbergs (H) abortsvar førte Stortinget bak lyset. Tilliten er brutt, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekreftet torsdag at han fikk departementets embetsverk til å vurdere endringer i abortloven samtidig som abort var et hett tema i KrFs debatt om veivalg.

– Dette bekrefter det inntrykket vi har hatt hele tiden, nemlig at embetsverket har vært i sving for å påvirke KrFs interne prosess, sier Kjerkol til NTB.

Hun fikk torsdag svar på et skriftlig spørsmål til Høie. Brevet viser en helt annen historie enn den Solberg har fortalt fra Stortingets talerstol, mener Kjerkol.

Abortsaken viktig

I brevet opplyser Høie at han satte departementets jurister i arbeid i etterkant av KrF-leder Knut Arild Hareides bok 25. september, og at KrFs sentralstyre fredag 28. september satte «sorteringssamfunnet» som ett av tre hovedpunkter for debatten fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Seks av ti lokale tillitsvalgte i KrF har senere sagt at regjeringsvalget i stor grad ble påvirket av at Solberg tidlig i prosessen åpnet for å diskutere endringer i abortloven med KrF.

– Jeg bekrefter i mitt svar at embetsverket var involvert. De konkluderte med at det vil kreves en lovendring for å endre dagens fortolkning av abortloven. Det gjelder både den delen av paragraf 2 c som av noen oppleves som diskriminerende, og retten til fosterreduksjon, sier Høie til NTB.

– Svarte ikke ærlig

Kjerkol mener at Høies brev avslører statsministeren.

– Da Solberg fikk spørsmål om abort i spørretimen, presiserte hun at hun svarte som Høyres leder. Så kommer Høies brev der han bekrefter at KrFs prosess utløste oppdraget til departementets fagfolk. Med andre ord har det vært prosesser der Solberg har vært ansvarlig som leder av regjeringen. Jeg er overrasket over at hun ikke kan svare ærlig, sier Kjerkol til NTB.

Hun er oppgitt over at statsministeren ikke ville svare som statsminister:

– Vi har lenge hatt den «solbergske parlamentarisme» hvor enkeltstatsråder har fått lov til å være Frp-er den ene dagen og statsråd den neste. Nå opplever vi at statsministeren gjør det samme. Det syns jeg ikke Stortinget kan leve med. Når vi stiller spørsmål til statsministeren, så må statsministeren svare, sier Kjerkol.

På vegne av Solberg svarer Høie at Kjerkol må lese hele brevet.

– Ikke bare lese opp talepunktene som Aps kommunikasjonsfolk har skrevet til henne på forhånd, sier statsråden.

– Det er ikke satt i gang et lovarbeid i departementet, og denne informasjonen står også eksplisitt i brevet jeg har sendt til Stortinget, sier han videre.

– Etablert praksis

Ifølge Høies brev til Kjerkol er det i tråd med langvarig praksis at en statsråd benytter departementets embetsverk i pågående debatter. Han understreker også at det ikke pågår noe lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven.

– Likevel fikk du juristene i departementet til å se på nettopp lovendringer, hvordan henger dette sammen?

– Et arbeid for å endre loven vil kreve et politisk initiativ og en beslutning fra regjeringen. Der er vi ikke. Men jeg bruker også embetsverket i departementet for å kunne svare på spørsmål i debatter som reises av andre partier, pasientorganisasjoner eller mediene, sier Høie.

– Åpenbart feil

SV-leder Audun Lysbakken mener at Høies svar ikke henger på grep.

– Solberg og Høie sto i spørretimen og sa til Stortinget at regjeringen ikke arbeidet med å endre abortloven. Nå avslører Høie at det ikke var riktig. Embetsverket var i gang med å utrede spørsmålet. Det er helt åpenbart at det er forberedelser til en mulig innskrenking av kvinners rett til abort, sier Lysbakken til NTB.

Han varsler oppfølging av saken:

– Jeg reagerer sterkt. Statsministeren ga inntrykk av at det nærmest var illegitimt av opposisjonen å stille spørsmål om abortloven, fordi regjeringen ikke jobbet med dette. Nå viser det seg at det var feil. Dette lukter feilinformasjon. Vi er ikke ferdig med denne saken, sier Lysbakken.

