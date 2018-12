Sørlandsbanen og det britiske selskapet Go-Ahead var det heteste temaet i spørretimen onsdag, men det var ikke bare alvor. Arbeiderpartiets Sverre Myrli klarte til og med å dra en togspøk.

Opposisjonen krevde svar fra statsråd Jon Georg Dale om hvorfor nettopp britiske Go-Ahead vant kampen om Sørlandsbanen i spørretimen onsdag. I videoen øverst i artikkelen kan du se Arne Nævra (SV) stille spørsmål ved kvalitetssikringa av Go-Ahead og om hvorfor penger har blitt viktigere enn kvalitet for passasjerene.

– Alle reisende skal sikres et minst like godt tilbud som i dag, slo samferdselsministeren fast, men la til at det også er viktig å få ned kostnadene.

Bakgrunn: Taus statsråd må svare på spørsmål om toganbudet



Se video øverst i artikkelen.

– Statsråden hakker ned på NSB

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik var heller ikke imponert av valget av togselskap og spør «kvifor meiner statsråden det var rett å velje selskapet som vil levere klart dårlegast kvalitet?».

– Jernbanedirektoratet fikk et totalresultat som viste at Go-Ahead hadde det beste tilbudet samlet sett, svarer Dale.

Gjelsvik mener derimot at Dale hakker ned på NSB. Se hvorfor i videoen under:

Vil endre navn på Sørlandsbanen: Eksperter kritiske til «Sørtoget»: – Vil skape mer forvirring

Slo til med togspøk

Fra Arbeiderpartiet stilte stortingsrepresentanten Sverre Myrli spørsmål til statsråden, men han var nok lei av den noe ampre stemningen i salen og åpnet sin taletid med en togspøk. Stortingspresidenten lo godt av spøken, men den slo ikke like godt an hos samferdselsministeren. Se video:

Gikk du glipp av onsdagens spørretime? Se hele opptaket i videoen under: