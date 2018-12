Porosjenko hevder faren for storkrig med Russland øker

Russland har trappet opp sitt militære nærvær langs grensa til Ukraina, som nå trues av full krig, hevder president Petro Porosjenko.

– Ingen må tro at dette er et artig spill. Ukraina trues av en storkrig med Russland, hevder den ukrainske presidenten i et intervju med ukrainsk TV.

Ifølge Petro Porosjenko har antallet russiske stridsenheter stasjonert langs grensa «økt dramatisk», og antallet russiske stridsvogner er ifølge ham tredoblet.

Porosjenko viser til etterretningsrapporter, men sier ikke når den russiske styrkeoppbyggingen skal ha funnet sted.

Spenningen i forholdet mellom Ukraina og Russland har økt etter at den russiske kystvakten i helgen tok arrest i to ukrainske marinefartøy og en taubåt utenfor den annekterte Krim-halvøya.

Porosjenko har bedt vestlige land skjerpe sanksjonene. Russiske myndigheter anklager Ukraina for å ha framprovosert hendelsen, og president Vladimir Putin hevder den er et ledd i Porosjenkos valgkamp.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 etter at et stort flertall av innbyggerne der stemte for løsrivelse fra Ukraina og ba om å bli en del av Russland i en folkeavstemning.

Russland anklages også for å støtte separatister i Øst-Ukraina, der konflikten har kostet over 10.000 mennesker livet de siste fire årene.

