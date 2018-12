KrF kaller SV-utspill om kongefamilien «tullete»

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har lite til overs for SVs utspill om å flytte kongefamilien bort fra første rad under utdelingen av Nobels fredspris.

– Bedre at kongen sitter på bakerste rad? Selvfølgelig skal kongefamilien sitte på første rad under fredsprisutdelingen, skriver Ropstad på Facebook tirsdag.

Han fyrer av følgende bredside mot SV:

– Dette er et tullete forslag fra SV som viser at de ikke forstår hva kongefamilien betyr for landet vårt.

SVs Petter Eide mener det skaper misforståelser ute i verden når kongefamilien sitter på første rad under utdelingen av fredsprisen. Han tok opp dette i tirsdagens debatt om prosessen og valgbarheten til medlemmer i komiteene, utvalgene og nemndene som Stortinget oppnevner, blant annet Nobelkomiteen.

