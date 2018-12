Måling: Hareide har økt støtte blant folket

Til tross for tap i eget parti, er KrF-leder Knut Arild Hareide blitt mer populær blant folket, ifølge ny måling.

41 prosent mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb som leder for Kristelig Folkeparti, noe som er 10 prosentpoeng økning fra august, skriver Dagbladet.

Blant KrF-velgere mener 81 prosent at han gjør en god jobb. Førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger sier det er et høyt tall for KrF.

– Han har tapt alt, samtidig får han veldig gode tilbakemeldinger fra velgerne, det er paradoksalt, sier Tuastad.

Førsteamanuensen viser til at Hareide tapte kampen i KrF om å starte regjeringsforhandler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hareide går trolig snart av som partileder, dersom KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad blir enig med Venstre, Høyre og Frp i regjeringsforhandlingene.

De to partilederne som gjør det bedre enn Hareide i Dagbladets måling, er statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 56 prosent av de spurte mener Solberg gjør en god jobb, og 50 prosent av de spurte gir Slagsvold Vedum toppkarakter.

917 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen ble spurt. Det kommer ikke fram hvem som utførte målingen på vegne av Dagbladet.