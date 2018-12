Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten – sier nei

Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending i LoVeSe-saken og vil legge bort kravet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Dramatisk, mener Frp.

Vedtaket ble gjort sent lørdag kveld på et ekstraordinært møte i Nordland Ap for å vedta programmene for fylkesvalget til neste høst. Et overveldende flertall i fylkespartiet sa ja til å legge bort kravet om konsekvensutredning i sitt partiprogram for 2019.

– Vi har gjort et historisk vedtak – et vedtak for fisken og framtida , sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vågan, Lena Amalie Hamnes, til NRK.

Også leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, har vært imot å utrede oljeboring i Lofoten.

– Denne saken om konsekvensutredning ønsker vi å legge bort. Vi har andre store og viktige saker når vi nå skal bygge framtidas Nordland. Vi kan ikke bruke mer ressurser på denne saken, sier Skæran.

Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød sier til Avisa Nordland at hun sakte, men sikkert har snudd i saken. I sommer kom hun fram til at det riktige var å si nei. Få Facebook skriver hun blant annet at «I dag har vi i Nordland Arbeiderparti flyttet politikk».

(Saken fortsetter under)

Nordland Ap har snudd og vil ikke lenger ha noen konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dramatisk

Frps Terje Halleland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener vedtaket innebærer en «dramatisk endring» av Arbeiderpartiets oljepolitikk.

– Nå ønsker ikke lenger Ap at utviklingen i petroleumsnæringen skal basere seg på kunnskap, men på følelser, skriver han i en epost til NTB.

Han mener at vedtaket er helt uholdbart å forholde seg til for oljenæringen, som er avhengig av store investeringer og inntjening over en lang tidshorisont.

– At Nordland samtidig vil pålegge petroleumsnæringen langt større og varige ringvirkninger og arbeidsplasser i sin landsdel, viser at det er et politisk parti som har forlatt virkeligheten, sier Halleland.

Hans partikollega Roy Steffensen mener vedtaket ikke er til å forstå.

– Olje- og gassnæringen har vært et eventyr for mitt fylke Rogaland, men også for Norge. Det har bidratt til vekst, velferd, verdiskapning og hundretusenvis av lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Arbeiderpartiet i Nordland sier nå nei takk til å til og med finne ut om det er mulig for dem å oppleve det samme som Rogaland. Uforståelig, sier Steffensen.

Les også: Statsministerens kontor reagerte ikke på Jensens hytteavtale

I strid med vedtak

Vedtaket i fylkespartiet er stikk i strid med Aps landsmøtevedtak fra 2017.

På Aps landsstyremøte i vår ble vedtaket omgjort til at man skulle åpne områdene sør for Lofoten for en utredning, men verne områdene nord i Lofoten, Vesterålen og Senja.

I august snudde imidlertid flere lokallag i Nordland Ap i saken og ville nekte all utredning, også sør for Lofoten, og i september viste en meningsmåling at et flertall av Ap-velgerne i Nordland er helt imot en konsekvensutredning.