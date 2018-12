Næringsdepartementet gir millioner til gründerforskning

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil vite mer om gründere, og gir derfor 5 millioner kroner til forskning om gründerpolitikk, vekst og innovasjon.

Hele 80 prosent av de 500 største norske bedriftene er mer enn 100 år gamle. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er nysgjerrig på om dette skyldes at nye gründerbedrifter har blitt hindret fra å etablere seg og å vokse fram, eller om det er andre sammenhenger som ligger bak.

– Vi trenger mer kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping for å kunne utvikle treffsikker gründerpolitikk. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, er vi avhengig av det skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser. Gründerbedriftene er avgjørende for dette, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

En gruppe forskere ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Oslo, ledet av professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal bruke to år på forskningen.

