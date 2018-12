Stortinget uten oversikt over representantenes flypoeng

Stortingsrepresentanter reiser mye. De er ikke forpliktet til å opplyse om hva som skjer med bonuspoengene, og Stortinget har heller ikke oversikt.

Aftenposten har gått gjennom alle utenlandsreisene til stortingsrepresentantene i forrige periode. De har bedt om bilag fra fire representanter som reiste mye til utlandet og som gikk ut av Stortinget i fjor.

Øyvind Halleraker (H) tjente blant annet 246.000 Eurobonus-poeng i fjor på 13 av sine reiser i fjor, ifølge avisens beregning. Han ønsker ikke å gå inn på hva han brukte poengene på.

– Dette er en personlig sak. Det finnes ikke rutiner på hva som skjer når man går ut, sier den tidligere representanten.

Kenneth Svendsen (Frp) fikk mer enn 300.000 Eurobonus-poeng på 14 av sine reiser i fjor. Han sier han ikke har brukt poeng fra stortingsreiser til private reiser, men at han heller aldri brukte bonuspoeng til å kjøpe tjenestereiser.

Det står i representantenes reiseregelverk at bonuspoengene skal brukes når de er på tjenestereise eller pendler. Men ettersom de ikke er ansatt på Stortinget, har ikke Stortinget hjemmel for å be om rapport.

Ansatte i private bedrifter som brukes bonuspoeng fra tjenestereiser til private reiser, må skatte av fordelen.