Spanias statsminister truer med å avlyse brexit-toppmøtet

Spanias statsminister Pedro Sanchez sier brexit-toppmøtet kan komme til å bli avlyst uten enighet om Gibraltar.

Uttalelsen falt da Sanchez holdt en pressekonferanse i Cubas hovedstad Havanna fredag. Striden om Gibraltar har seilt opp som et sentralt konfliktområde etter at Storbritannia og de øvrige EU-landene ble enige om en foreløpig skilsmisseavtale.

Spania krever at brexitavtalen skal fastslå at landet har vetorett når en avtale om Gibraltars framtidige forhold til EU skal forhandles fram.

Les også: Spania føler seg lurt om brexit

Det lille britiske territoriet på Spanias sørkyst omfatter bare 6,5 kvadratkilometer, og Spania har gjentatte ganger gjort krav på det.

Formelt sett har ikke Spania noen vetorett mot brexitavtalen mellom EU og Storbritannia, ettersom avtalen kun trenger kvalifisert flertall for å gå igjennom i EUs ministerråd.

Men stats- og regjeringssjefene i EU har tidligere vedtatt egne retningslinjer for forhandlingene der de fastslår at ingen avtale om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal kunne gjelde for Gibraltar uten at det er enighet mellom Spania og Storbritannia.

– Hvis det ikke blir noen avtale om Gibraltar, vil det sannsynligvis ikke bli noe brexit-toppmøte, sier Sanchez.