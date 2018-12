Bedrageri-siktede Keshvari (Frp) avhørt av politiet

Frp-politiker Mazyar Keshvari var fredag inne til avhør hos politiet. Han er siktet for grovt bedrageri, i forbindelse med innlevering av reiseregninger.

– Siktede har vært inne til avhør i dag. Han ønsker å samarbeide. Utover dette ønsker vi ikke å gå inn i hva som kom fram i avhøret, sier etterforskningsleder Rune Skjold til Aftenposten etter at Keshvari har vært inne til det første avhøret i saken.

Keshvari skal ha fått penger for tur til Voss som aldri fant sted.

I midten av oktober skrev Aftenposten at Mazyar Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Avisen dokumenterte at Keshvari har vært i hjembyen samtidig som det er levert krav på til sammen 36.000 kroner.

Skjold vil ikke si noe om hvor mye Keshvari nå er siktet for å ha underslått.

– Det er ulike grunner til at dette har tatt så lang tid. Blant annet er det helsemessige årsaker, og det har tatt tid å få ut dokumenter fra politiet og beramme selve avhøret, sa Keshvaris forsvarer, advokat Arne Gunnar Aas, til P4 torsdag.

Politiet vil overfor Aftenposten ikke si noe om hva som skjer videre eller når neste avhør vil finne sted.